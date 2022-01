Sciopero dei trasporti del 14 gennaio: orari e modalità nelle grandi città

Sarà un venerdì di fuoco per il trasporto pubblico locale in virtù dello sciopero nazionale di 4 ore proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri. La protesta, la seconda in due mesi dopo quello dello scorso 3 dicembre, è stata organizzata «per il rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2017. Da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso». Ciò che rivendicano i sindacati è «il rinnovo del contratto per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per un incremento salariale per i lavoratori che garantiscono un servizio essenziale e centrale nei programmi di ripresa economica, transizione ecologica e miglioramento della qualità della vita nei centri urbani». Ecco dove si sciopera e in che modalità.

Milano: stop dalle 8.45 alle 12.45

Le 4 ore di sciopero del trasporto pubblico locale a Milano riguarderanno la fascia mattutina. Dalle 8.45 alle 12.45 si fermeranno i mezzi Atm. L’azienda ha informato che anche l’Orsa Trasporti ha aderito allo sciopero. Sulla funicolare Como-Brunate l’agitazione sarà dalle 8.30 alle 12.30, mentre sulle linee Agi sono previsti ritardi o cancellazioni sulle corse 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e sugli Smart Bus.

L’Atac annuncia a Roma lo sciopero dalle 8.30 alle 12.30

A Roma la fascia oraria sarà praticamente identica: dalle 8.30 alle 12.30. L’Atac ha annunciato che a fermarsi saranno anche i collegamenti eseguiti da operatori in subaffidamento. Oltre alle corse, che riprenderanno al termine delle 4 ore, si fermeranno nelle stazioni metroferroviarie i servizi di scale mobili, ascensori e montascale. Non saranno garantiti i servizi nelle biglietterie ma soltanto online.

Varie modalità di sciopero a Torino

A Torino il calendario stilato da GTT è vario. Lo sciopero ad esempio sarà dalle 10 alle 14 per i servizi bus extraurbani, ma dalle 18 alle 22 per gli urbani, i suburbani e la metropolitana. Il servizio ferroviario sfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres si fermerà dalle 18 a fine turno, mentre l’sfm1 Rivarolo-Chieri dalle 14 alle 18. Stop ai servizi al cliente dalle 15 a fine turno.

A Genova due fasce per servizi urbani e provinciali

Doppia fascia di stop a Genova. Amt ha comunicato che i servizi urbani e la ferrovia Genova-Casella vedrà il proprio personale viaggiante scioperare nella fascia oraria dalle 11.30 alle 15.30. Il servizio provinciale, invece, si fermerà dalle 10.30 alle 14.30.

Napoli: l’Anm si ferma dalle 9 alle 13

Nel rispetto delle fasce di garanzie, l’Anm a Napoli si fermerà dalle 9 alle 13. Nella comunicazione dell’azienda si evidenzia come ci siano altri motivi oltre al rinnovo contrattuale, come il mancato pagamento dei premi di risultato e problematiche riscontrate nella gestione del green pass all’interno dell’azienda.

A Palermo doppio disagio

Diversa la situazione di Palermo, dove lo sciopero di 4 ore del trasporto locale sarà dalle 9.30 alle 13.30. A questo si aggiunge, però, un altro blocco di ulteriori 4 ore della Segesta Spa nell’ambito di una vertenza che riguarda la singola azienda.