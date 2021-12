Sciopero dei trasporti del 3 dicembre: gli orari e le modalità nelle principali città d’Italia

Oggi, 3 dicembre 2021, rischia di essere un vero venerdì nero. L’Ugl, Unione generale del lavoro, ha proclamato uno sciopero dei trasporti che interesserà tutta Italia. Bus, metro, tram e treni, si fermeranno in tante città del Paese. Una scelta, quella dell’organizzazione sindacale, nata per protestare contro l’obbligo di Green Pass per accedere sul posto di lavoro. Nel comunicato con cui, pochi giorni fa, Ugl ha indetto la protesta, si parla di «situazione surreale» generata dall’obbligatorietà del documento, con «intimidazioni ai lavoratori» e aziende pronte a «scelte organizzative non basate sul buon senso». Oggi, quindi, la manifestazione coinvolgerà gran parte d’Italia. Inoltre, lo sciopero riguarderà anche Trenitalia, il cui personale dalle 9 alle 17 fermerà le vetture. I treni regionali saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, così come le tratte a lunga percorrenza non dovrebbero vivere alcuna modifica. Ecco orari e modalità con cui si fermeranno le maggiori città italiane.

Sciopero dei trasporti: Roma

A Roma e nel Lazio, dalle 8.30 alle 12.30, si fermeranno le aziende del trasporto pubblico locale. Possibili stop, quindi, per bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. A questo si aggiunge il personale di biglietteria, ma non sarà garantito neanche il funzionamento delle scale mobili, degli ascensori e dei montascale in tutte le stazioni. Oltre ad Atac, dovrebbe scioperare anche Cotral.

Sciopero dei trasporti: Milano

A Milano si fermano anche i treni Trenord, oltre ai mezzi Atm. Questi ultimi si fermeranno tra le 18 alle 22, ma secondo quanto comunicato da Atm potrebbero avere ritardi o essere cancellate anche le corse delle linee Agi 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus nella stessa fascia oraria. Durerà dalle 9 alle 17, invece, lo sciopero di Trenord.

Sciopero dei trasporti: Napoli

A Napoli ANM, l’azienda di trasporto pubblico cittadino, comunica che lo scioperò interesserà la fascia oraria tra le 9 e le 13. Tram, bus e filobus partiranno fino a 30 minuti prima dell’inizio e riprenderanno mezzora dopo dalla fine. Per quanto riguarda la metro, invece, l’ultima corsa sarà da Piscinola alle 9.16 e da Garibaldi alle 9.14, per poi riprendere dalle stesse stazioni rispettivamente alle 13.56 e alle 14.35. Le funicolari, invece, saranno garantite fino alle 9.20 e riprenderanno alle 13.20. Ma chi potrebbe vivere maggiori disagi nella città partenopea è chi dovrà prendere l’aereo. Dalle 13 alle 17, infatti, ci sarà anche uno sciopero locale indetto da Ugl-TA e a cui aderisce anche Filt-Cgil. Riguarderà esclusivamente l’aeroporto di Napoli Capodichino.

Sciopero dei trasporti: Bologna

Bologna vivrà lo sciopero in una fascia oraria diversa. TPER, la società che gestisce il trasporto gommato nella provincia, ha specificato che si svolgerà tra le 11 e le 15. Bus urbani, suburbani ed extraurbani circoleranno fino alle 10.45 e a scioperare sarà anche il personale del servizio Marconi Express. L’azienda ha messo a disposizione il numero 051-290290 per gli utenti che volessero avere informazioni durante lo sciopero.

Sciopero dei trasporti: Torino Secondo quanto comunicato da GTT, Gruppo Torinese Trasporti, a Torino le fasce orarie di sciopero saranno diverse. Per quanto riguarda il servizio urbano, suburbano, extraurbano, la metropolitana e l’assistenza ai clienti, lo sciopero sarà dalle 18 alle 22. Sempre alle 18 e fino a fine turno si fermerà anche il servizio ferroviario SfmA Aeroporto-Ceres. Il servizio ferroviario Sfm1 Rivarolo-Chieri, invece, sciopererà dalle 14 alle 18. Dalle 16 alle 20, infine, toccherà al personale addetto ai centri di servizio al cliente.

Sciopero dei trasporti: Genova

A Genova AMT ha diviso in due gli scioperi per servizio urbano e per servizio provinciale. Il primo, a cui si aggiunge la Ferrovia Genova-casella, si fermerà con il personale viaggiante dalle 11.30 alle 15.30, mentre il restante personale, comprese biglietterie e servizio clienti, si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore di turno. Il secondo, invece, si fermerà con il personale viaggiante dalle 10.30 alle 14.30 e con le biglietterie dalle 10.30 alle 14. Sciopero dei trasporti: Bari

Anche Bari aderisce allo sciopero dei trasporti. Il personale TPL, conducenti, operatori, controllori e addetti, si fermeranno dalle 8.30 alle 12.30. Il personale degli impianti fissi, cioè officine, depositi, uffici e autorimesse, invece, incroceranno le braccia nelle ultime 4 ore del proprio turno. Ferrovie Appulo Lucane, invece, ha comunicato che il personale si fermerà dalle ore 18.00 alle ore 22.00, mentre le organizzazioni sindacali CISL e FILT- CGIL della Basilicata hanno proclamato uno sciopero, sempre di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di tutto il personale.