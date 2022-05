Sciopero scuola maggio 2022: data e motivazioni

Alcune tra le maggiori single sindacali, tra cui Cgil, Cisl Uil, Snals e Gilda, hanno proclamato uno sciopero generale della scuola a fine maggio 2022: vediamo qual è la data scelta e quali sono le motivazioni per cui migliaia di docenti potrebbero non salire in cattedra quel giorno.

Sciopero scuola maggio 2022: la data

L’insurrezione è in programma per lunedì 30 maggio 2022, ma già nei giorni precedenti potrebbero esserci disagi che potranno mettere a rischio gli scrutini di fine anno. Non è infatti escluso un boicottaggio dell’ultimo scrutino, essenziale per la creazione del cosiddetto documento del 15 maggio che serve per organizzare l’esame finale di Maturità nelle classi quinte delle superiori.

Sciopero scuola maggio 2022: le motivazioni

I motivi dello sciopero sono legati alla mancata risposta del governo in merito alle richieste dei sindacati sulle nuove modifiche apportate al sistema di reclutamento e formazione degli insegnanti. Secondo l’esecutivo, la nuova riforma ha lo scopo di ridurre il precariato e facilitare l’ingresso, oltre che di garantire un maggior aggiornamento ai docenti. Per le sigle però non è così, e il mancato interessamento da parte del Ministero preposto ha portato queste ultime a proclamare una forma di protesta.

Queste le dichiarazioni di Francesco Sinopoli, Ivana Barbacci, Pino Turi, Elvira Serafini, Rino Di Meglio: “La rigidità del Ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini, per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di forte protesta con diverse forme di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli scrutini, e di informazione capillare del personale della scuola”.

Più specificatamente, sono tre i punti essenziali della mobilitazione:

lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione; l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale; la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole.

Il prossimo appuntamento prima dello sciopero sarà quello dei direttivi unitari fissato per venerdì 13 maggio.