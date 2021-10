Sciopero generale dei trasporti: a rischio aerei, treni e metro

Giornata di disagi per chi si muove oggi con i mezzi pubblici. Il motivo è lo sciopero generale indetto dai sindacati autonomi di base Cobas, Usb, Cub, Unicobas, Sgb, Orsa.

L’agitazione in realtà è iniziata dalle 21 domenica 10 ottobre e proseguirà fino alle 21 di lunedì fatte salve le fasce di garanzia ed eventuali eccezioni. A rischio i trasporti (treni, aerei, autobus, metro, aerei) ma anche la scuola e gli uffici pubblici.

Trasporto urbano

Lo sciopero del trasporto pubblico locale riguarda metro, autobus e tram. A Milano lo sciopero dei mezzi Atm – metro, autobus e tram – è scattato dalle 8.45. Mezzi a singhiozzo fino alle 15, poi dalle 15 alle 18 ci sarà il rispetto della fascia di garanzia e dalle 18 al termine del servizio i conducenti di metropolitane, pullman e tram potranno incrociare di nuovo le braccia.

A Roma stop in vista per Atac, Roma Tpl e Cotral con fasce di garanzia generalmente previste (fatte salve eventuali eccezioni) dall’inizio del servizio diurno alle 8.30 e dalle alle ore 17.00 alle 20.00. Non saranno dunque garantite le corse sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno

Manifestazioni e stop ai mezzi in tutte le principali città italiane da Napoli a Genova, Firenze, Torino e Bologna

Treni

Trenitalia fornisce sul suo portale l’elenco dei treni garantiti per permettere ai viaggiatori che si dovessero spostare nella giornata di oggi si sapere come muoversi. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia.

Aerei

Agitazione anche nel mondo aereoportuale. Alitalia ha cancellato già 127 voli complessivi. E’ quanto si legge sul sito internet della compagnia. Per domani e’ prevista la cancellazione di altri 11 voli. Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti per procedere alla riprenotazione dei voli da parte dei viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. Alitalia informa quindi che «i passeggeri coinvolti nelle cancellazioni possono controllare su quale volo sono stati riprenotati collegandosi al sito www.alitalia.com e inserendo, nella sezione ‘i miei voli’ in home page, il proprio nome, cognome e il codice di prenotazione».

Fasce di garanzia anche per gli aerei, come ricorda Enac. Gli orari tutelati vanno dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21: in queste fasce i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività di ogni volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento, spiega l’ente, pubblicando l’elenco dei voli garantiti dall’1 alle 24 dell’11 ottobre.