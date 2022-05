Sciopero generale 20 maggio 2022: trenitalia, trasporti, e scuola tutte le motivazioni

Il 20 maggio 2022 ci sarà un nuovo sciopero generale che comprenderà tante categorie. Il Ministero delle Infrastrutture ha infatti stilato un calendario degli scioperi programmati per indicare quali settori potrebbero essere interessati. Al momento, a rischio ci sono i trasporti, come bus, treni e aerei, ma anche la scuola e la sanità. Lo sciopero generale è stato proclamato dalle sigle sindacali Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro, Al-Cobas, Cub-PI, Fao, Lmo, Sgc, Slaiprolcobas e Soa.

Sciopero generale 20 maggio 2022: scuola, sanità e Inps

Il comparto scolastico prenderà parte per l’intera giornata allo sciopero generale del 20 maggio 2022. La mobilitazione interesserà il personale docente, quello Ata ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado. Ci sarà anche lo sciopero della sanità, ma i servizi di assistenza sanitaria d’urgenza saranno garantiti come le prestazioni di terapia intensiva o l’attività chirurgica d’urgenza. Saranno operativi anche il 118, le unità coronariche, il Pronto Soccorso e tutto quello che è legato alle urgenze. Inoltre saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Anche all’Inps qualcuno potrebbe scioperare, per cui è possibile che si riscontrino disagi per ridotta attività.

Mezzi pubblici

Lo sciopero generale del 20 maggio interessa anche i mezzi pubblici come l’Atac a Roma (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord). In più la Roma Tpl e Cotral dalle 8 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Ci saranno comunque le fasce protette da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Disagi anche per l’Atm di Milano. Le metropolitane saranno garantite tutta la giornata ma potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, trame e filobus, invece, potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. La funicolare Como-Brunate potrebbe non essere regolare dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Sciopero generale Trenitalia, Trenord, marittimo e aerei

Anche Trenitalia aderirà allo sciopero generale. Esattamente dalle ore 21 del 19 alle ore 21 del 20 maggio. Nella nota inviata dall’azienda si legge che non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Per quanto riguarda invece i treni regionali, saranno garantiti solo i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Italo Treno ha pubblicato una lista dei treni garantiti il 19 ed il 20 maggio. L’Enac comunica che in caso di sciopero generale saranno comunque garantiti i voli nelle fasce di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Comunica poi di contattare la compagnia aerea di riferimento prima di raggiungere l’aeroporto di partenza.

Nel calendario dello sciopero programmato pubblicato dal Ministero si parla anche di stop personale marittimo isole maggiori di 24 ore da 1 ora prima della partenza. Per le isole minori dalle 00.01 alle 24 e per le autostrade dalle 22 del 19 maggio alle 22 del 20 maggio.