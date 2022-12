Sciopero generale 16 dicembre: orari, chi si ferma, fasce garantite

Domani, venerdì 16 dicembre 2022, l’Italia si fermerà a causa di uno sciopero generale che coinvolge numerosi settori a partire da quello del trasporto pubblico. Le motivazioni sono da ricondurre ad una protesta contro la manovra economica che il governo si appresta ad approvare, che i sindacati hanno definito «sbagliata e colpevole di produrre effetti devastanti sui lavoratori e sui pensionati, giornalmente alle prese con il carovita e costretti ad affrontare, dopo un biennio di emergenza sanitaria, una vera e propria pandemia salariale».

Sciopero generale il 16 dicembre

«Di fronte a questo scempio dei diritti e a questa reiterata offesa della dignità delle persone, la risposta del sindacato è lo sciopero generale», hanno fatto sapere la Cgil di Roma e del Lazio e la Uil del Lazio. Le due sigle hanno dunque annunciato la discesa in piazza, compatte e unite, per chiedere al Parlamento di modificare la legge di bilancio adeguandola alle esigenze e ai bisogni reali delle persone.

Si temono dunque disagi da Nord a Sud, soprattutto nelle grandi città. In Lazio l’azienda di trasporto Cotral ha annunciato uno sciopero di quattro ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 20 alle 24. Per quanto riguarda le corse bus, saranno garantite tutte le corse fino alle ore 20 e quelle in programma a partire dalle 24. Quanto alle linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo, il personale garantirà il servizio fino alle 20 e quelle in programma a partire dalle 24. A Napoli e dintorni, il trasporto pubblico locale sarà fermo dalle 9 alle 13. Diversa la situazione in Toscana, dove i mezzi pubblici saranno in sciopero per quattro ore ma ad orari diversi a seconda della città: Firenze dalle 18 alle 22, Prato, Livorno e Lucca dalle 17.30 alle 21:30, Arezzo, Grosseto e Siena dalle 8.30 alle 12.30 e Massa Carrara dalle 11 alle 15.

La situazione a Milano e in Lombardia

L’azienda dei trasporti di Milano (Atm) ha informato che lo sciopero avrà luogo dalle 18 alle 22. Nella fascia oraria interessata si fermeranno bus, tram e metro, mentre i taxi sciopereranno dalle 9 alle 13. Per Linee Autoguidovie, i bus potrebbero risentire dell’astensione lavorativa tra le 18 e le 22, mentre la funicolare Como-Brunate potrebbe registrare disagi fra le 8:30 e le 12:30.

Quanto a Trenord, il Servizio Regionale, Suburbano ed Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni dalle 9 alle 13. Arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.