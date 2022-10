Scioperi in Francia, l’autunno caldo di Macron

Si preannuncia un autunno difficile per Emmanuel Macron e per il governo di Elisabeth Borne. La protesta dei lavoratori delle raffinerie potrebbe estendersi a macchia d’olio, ben oltre lo sciopero generale di oggi cavalcato da alcuni sindacati e da Jean-Luc Mélenchon leader di France Insoumise e della Nupes. Questo mentre l’esecutivo si appresta ad approvare la legge di bilancio 2023 ricorrendo all’articolo 49.3 della Costituzione che permette di bypassare il voto all’Assemblea Nazionale dove la macronie alle ultime Legislative ha perso la maggioranza assoluta. Si tratta dunque di un’ammissione di debolezza.

Il vero detonatore rischia di essere la riforma delle pensioni

E poi c’è la piazza. Col tempo si vedrà se gli scioperi nelle raffinerie TotalEnergie e le battaglie per gli aumenti salariali daranno vita a un movimento più ampio. Molto dipenderà dalla riforma delle pensioni che dovrebbe essere varata a inizio 2023, un argomento tradizionalmente esplosivo e catalizzatore di un malcontento più ampio. Fino ad allora, Macron spera che le rivendicazioni dei lavoratori restino isolate, continuando così a giocare sul solito refrain della ‘popolazione in ostaggio’ dei contestatori. Una narrazione che con le pompe di benzina a secco e i trasporti fermi al momento funziona. Ma il vento, si sa, può girare velocemente. E i francesi potrebbero presto indirizzare il malcontento dai sindacati all’Eliseo.

La protesta delle raffinerie è stata sottovalutata

Per ora Macron e il governo sono accusati di aver sottovalutato le proteste nelle raffinerie e il conflitto sui salari. Mentre l’inflazione cresce (ora si attesta al 5,6 per cento) le buste paga sono rimaste sostanzialmente stabili. Nelle società che hanno messo a segno extraprofitti poi si è aggiunto il tema della divisione delle ricchezze. A fine settembre sono cominciati così gli scioperi in Exxon Mobile e TotalEnergies (che ha incassato 5,8 miliardi di euro solo nel secondo trimestre di quest’anno) con la richiesta di un aumento salariale del 10 per cento. Dal canto suo Total dopo aver concesso un +3,5 per cento ha scelto di temporeggiare anticipando a novembre le trattative salariali del 2023. Questo mentre l’ad di TotalEnergies Patrick Pouyanné ha visto il proprio stipendio lievitare: la quota fissa è aumentata dell’8 per cento (1,55 milioni di euro) e quella variabile del 52 per cento, per un totale nel 2021 di quasi 6 milioni di euro. Ci sono poi volute due settimane di serrata, con il Paese a secco, perché la società il 13 ottobre aprisse un tavolo con tutti i sindacati.

Lo spettro dei gilet gialli

Una situazione esplosiva davanti alla quale il governo e l’Eliseo hanno scelto, in un primo momento, di restare alla finestra. «Il presidente della Repubblica non seguirà le trattative alla Esso e alla Total», dichiarava un infastidito Macron il 10 ottobre scorso. Solo sette giorni dopo però all’Eliseo convocava Borne e un pugno di ministri per fare il punto della situazione sulla crisi. Un modo per riprendere il controllo, dopo il disinteresse e l’ostentato ottimismo del portavoce del governo Olivier Véran. Secondo un sondaggio Elabe pubblicato il 12 ottobre, il 79 per cento dei francesi ritiene che il Capo del governo e i suoi ministri «non siano stati all’altezza della situazione». Per molti, anche nella maggioranza, il rischio gilet gialli non è così lontano. In un clima del genere, tra caro-vita e penuria di carburante, basta una scintilla per scatenare un incendio.

La strumentalizzazione dell’omicidio di Lola da parte della destra

Come se non bastasse, quello delle proteste di piazza non è l’unico fronte aperto per Macron e il governo. Le indagini sul brutale omicidio di Lola per il quale sono indagati quattro algerini, sta spingendo il Rassemblement National di Marine Le Pen e Reconquête! di Éric Zemmour ad attaccare l’esecutivo sull’immigrazione. «Ancora una volta, un terribile assassinio», ha commentato su Twitter Le Pen. «Una bambina massacrata nel cuore di Parigi. Un giorno sarà necessario andare fino in fondo alle indagini per trovare non solo i colpevoli diretti, ma anche per fermare le folli politiche che rendono possibili questi crimini». L’ex polemista di estrema destra ha addirittura parlato di «francocide», un genocidio del popolo francese.

Dahbia B., Amine K., Friha B. et Rachid N., ce sont les noms des quatre suspects algériens dans l’affaire du meurtre de #Lola. Quand défendrons-nous nos enfants contre ces francocides qui sont toujours commis par les mêmes, toujours au détriment des mêmes ? — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 17, 2022

In un contesto simile, il tweet di Macron pubblicato in memoria del massacro di manifestanti algerini di 61 anni fa – quando la polizia francese uccise, torturò e gettò nella Senna decine di cittadini che protestavano per l’indipendenza del Paese nordafricano – non ha fatto altro che dare fuoco alle polveri.

À Paris, il y a 61 ans, la répression d’une manifestation d'indépendantistes Algériens faisait des centaines de blessés et des dizaines de morts. Des crimes inexcusables pour la République. La France n'oublie pas les victimes. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2022

«Lola è stata uccisa da selvaggi (testuale, ndr) nati in Algeria e il presidente ha queste priorità commemorative. Mi vergogno, mi vergogno tantissimo», ha twittato Pierre Meurin del RN. Duro anche il vice del partito Nicolas Meizonnet: «Quattro algerini hanno violentato e ucciso pochi giorni fa a Parigi una ragazza francese di 12 anni. Ma piuttosto che reagire a questa tragedia, il nostro Presidente preferisce pentirsi di eventi risalenti a di 61 anni fa. Vergogna».