Sciopero buoni pasto 15 giugno: tutti i motivi della protesta

Il 15 giugno supermercati, ristoranti e bar, aderenti alle principali associazioni di categoria, non accetteranno i buoni pasto come forma di sciopero. Milioni di italiani utilizzano ogni giorno il sistema per pagare il pranzo nei giorni di lavoro o per fare la spesa. Potrebbero infatti partecipare alla protesta anche alcune catene di supermercati, come Esselunga, Coop, Conad e Carrefour. Ma quali sono i motivi dello sciopero?

Sciopero buoni pasto 15 giugno

Lo sciopero è stato proclamato da tutte le principali associazioni dei commercianti: Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIepet Confesercenti e FIDA. Chi parteciperà allo sciopero lo farà per protestare contro le alte commissioni che gli esercenti devono pagare alle società che emettono buoni pasto per poterne usufruire. Ma cosa sono i buoni pasto? Si tratta di un servizio dedicato ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, privato, ma anche a collaboratori esterni. È, di fatto, un’alternativa al servizio di mensa per il personale.

Come funzionano i buoni pasto?

Sono delle società specializzate esterne a fornire il servizio, che dunque stipulano con le singole aziende dei contratti di fornitura. Tali ditte, che sono per esempio Sodexo, UpDay, Edenred e Pellegrini, emettono i buoni pasto, li forniscono alle aziende che li dispensa ai lavoratori. Questi poi li consegnano ai ristoratori per pagare il pranzo o la spesa, e a quel punto i commercianti restituiscono il buono alla società che li ha emessi per ottenere il rimborso. Il rimborso, tuttavia, non è pari al valore nominale del ticket. Una percentuale del valore, infatti, viene trattenuta dalle ditte che emettono il buono, in cambio del servizio di intermediazione. Inizialmente le commissioni che gli esercenti dovevano pagare alle società erano molto basse (intorno al 3 per cento del valore nominale dei buoni), ma negli ultimi anni sono aumentante notevolmente fino a toccare picchi del 20 per cento.