Sciopero Atm di una settimana: orari, fasce garantite e dettagli

Nei prossimi giorni i milanesi potrebbero dover affrontare importanti disagi. É infatti confermato lungo sciopero che interesserà tutta la linea ATM per una settimana intera, a partire da oggi. Ecco dunque tutto quello che è necessario sapere a riguardo per non farsi trovare impreparati.

Sciopero ATM di giugno 2023: le date e le fasce orarie garantite

Le date da segnarsi a calendario vanno da quest’oggi, lunedì 5 giugno, fino a questa domenica, 11 giugno. Il sito dell’azienda di trasporti milanese ha confermato lo sciopero (proclamato giorni fa) indicando come sempre anche tutte le fasce orarie di servizio garantito. Durante la settimana treni, metro, bus e tram serviranno in realtà la clientela ogni giorno: contrariamente ai precedenti scioperi, il servizio è garantito ma i viaggiatori potrebbero dover sopportare maggiori attese tra le 8:45 del mattino e le 15 e dopo le 18. Il discorso è diverso invece per la giornata di venerdì 9 giugno, quando lo sciopero si svolgerà in modo “classico”, ovvero con l’interruzione completa del servizio dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 (e con le relative fasce orarie di servizio garantito).

Attenzione anche al servizio della funicolare di Como (che è gestita da ATM): in questo caso ci potrebbero essere maggiori attese tra le 8:30 e le 16:30 e dopo le 19:30.

Le motivazioni dietro allo sciopero

La sollevazione sindacale (organizzata da Cub Trasporti insieme a Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Sgb) è stata proclamata: «Per la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, per la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio trasporto pubblico locale; per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale».

Tutte le ulteriori informazioni del caso sono come sempre disponibili sul sito ufficiale di ATM.