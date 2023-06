Sciopero aerei 4 giugno: motivi, orari e voli garantiti

Il 4 giugno 2023 è previsto uno sciopero degli aerei che potrebbe causare disagi fino a 24 ore. Al fermo aderiscono i lavoratori di numerose compagnie di volo e non solo, ma ci saranno delle fasce garantite.

Sciopero aerei 4 giugno: i motivi

Le agitazioni riguarderanno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, dei servizi aeroportuali di handling e i controllori di volo di ENAV di Milano e Roma. I sindacati di base e confederali denunciano il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale nel settore dell’handling aeroportuale. Oltre a questo chiedono il miglioramento delle condizioni lavorative del personale, quello che viaggia, quello di terra e quello dei controllori Enav.

Lo sciopero era inizialmente programmato per il 19 maggio scorso, ma la protesta di quattro ore che avrebbe riguardato i servizi di assistenza a terra per gli aeromobili e i viaggiatori è stata rimandata. Ora, oltre a chi si asterrà dal lavoro solo per quattro ore, ci sarà anche chi lo farà per 24 ore.

Orari e fasce orarie garantite

Per i viaggiatori che dovranno spostarsi in volo, sono state previste delle fasce orarie di tutela in cui i voli saranno effettuati: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Gli orari dello sciopero sono diversi a seconda delle varie compagnie aeree e dei lavoratori di settore interessati: