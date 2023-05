Sciopero aerei 3 maggio 2023: orari, voli garantiti e motivi della protesta

Tutti i viaggiatori impegnati in queste ore in spostamenti interni in Italia e verso l’estero in aereo dovranno porre particolare attenzione: è infatti attualmente in corso un nuovo sciopero negli aeroporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, che potrebbe causare più di qualche disagio. Qui di seguito tutte le info utili da conoscere nel merito della questione.

Sciopero aerei 3 maggio 2023: gli orari e i voli garantiti



A fermarsi saranno i controllori di volo dell’Enav di Roma, gli assistenti di volo e i voli della compagnia Vueling e il personale di Air Dolimiti. La fascia oraria da tenere sotto controllo per quanto riguarda i disagi che i passeggeri potrebbero incontrare è quella che va dalle 13 alle 17. Ad ogni modo, l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha anche reso disponibile una lista dei voli che saranno in ogni caso garantiti. Qui sotto il dettaglio:

DTR 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DTR 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

AEZ 1103 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC)

AEZ 1104 CATANIA (LICC) BERGAMO (LIME)

SLD 302 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

EJU 4127 NAPOLI (LIRN) CAGLIARI (LIEE)

EJU 4128 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 299 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

RYR 4874 TRAPANI (LICT) PISA (LIRP)

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

VOE 2186 LOURDES (LFBT) PALERMO (LICJ)

VOE 2187 PALERMO (LICJ) LOURDES (LFBT)

Sono inoltre confermati tutti i voli in programma in orari precedenti l’inizio dello sciopero, così come tutti i voli intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali. Sono inoltre assicurati tutti i voli cargo utili al trasporto di merci indispensabili. Le ripercussioni, per il resto, saranno considerevoli: basti pensare che la sola compagnia di bandiera Ita Airways è stata costretta a cancellare ben 47 voli nazionali. Per maggior informazioni sarà necessario e consigliabile riferirsi al relativo servizio clienti di ognuna delle compagnie interessate.

Le ragioni della protesta

Secondo i sindacati, dietro allo sciopero ci sarebbe la mancata disponibilità da parte delle aziende coinvolte a «sviluppare sane relazioni industriali». Nel comunicato stampa ufficiale rilasciato da Filt Cgil si legge: «A fronte della nostra disponibilità volta ad avviare un confronto costruttivo per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto, riscontriamo un totale atteggiamento di chiusura verso l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del gruppo Iag che comprende anche Iberia e British Airways».