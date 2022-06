Sciopero aerei 25 giugno 2022: motivi e voli garantiti

Sabato 25 giugno 2022 è previsto uno sciopero del trasporto aereo a cui aderiranno piloti e assistenti di volo di tre delle principali compagnie low cost, ovvero Ryanair, Malta Air e CrewLink. Sempre nella stessa giornata ci sarà un’altra astensione dal lavoro per i dipendenti di Easyjet e Volotea.

Sciopero aerei 25 giugno 2022

Per quanto riguarda Ryanair, lo sciopero riguarderà entrambi i giorni del fine settimana (sabato e domenica) e coinvolgerà le rotte in Francia, Spagna, Belgio, Italia e Portogallo. Già domenica 12 e lunedì 13 giugno la compagnia aveva cancellato un quarto dei voli in Francia e in Spagna.

Le motivazioni della richiesta avanzate da diversi sindacati europei di piloti, hostess e steward vanno dall’applicazione del diritto del lavoro al pagamento degli straordinari fino al rispetto, da parte della compagnia, dei tempi di riposo previsti dal codice dell’aviazione civile.

Un’astensione dal lavoro indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti a cui aderiranno anche Malta Air e CrewLink. La sola Uiltrasporti ha inoltre indetto, per la sola giornata di sabato, un ulteriore sciopero per i lavoratori di Easyjet e Volotea.

Sciopero aerei 25 giugno: i motivi

Quanto ai motivi del fermo, quello di Ryanair, Malta Air e CrewLink “rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo, e giunge per il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. I lavoratori italiani delle compagnie sciopereranno in particolare “per chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese”.

Sciopero aerei 25 giugno: i voli garantiti

Come spiega l’Enac, durante lo sciopero saranno comunque previste delle fasce in cui i voli verranno effettuati. Queste vanno in particolare dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In ogni caso, tutte le informazioni si possono richiedere alla compagnia aerea di riferimento o consultando il sito ufficiale.