Sciopero aerei 21 ottobre: Ryanair cancella oltre 600 voli

Per venerdì 21 ottobre il settore dei trasporti, da aerei a mezzi pubblici, ha proclamato uno sciopero di 24 ore a livello nazionale. Varie sigle sindacali hanno comunicato di aderire alla manifestazione, e dunque è possibile che i passeggeri riscontrino molti disagi nello spostarsi.

Sciopero aerei 21 ottobre 2022: i voli cancellati

Il traffico aereo dovrebbe essere il più colpito dallo sciopero di oggi 21 ottobre. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato lo sciopero nazionale per l’intera giornata di tutto il personale Enav. Inoltre, aderiranno alla manifestazione anche alcuni dipendenti delle compagnie aeree Vueling ed Easyjet. Conviene contattare le compagnie per avere aggiornamenti sul proprio volo. I piloti easyJet sciopereranno 4 ore: dalle 11 alle 15.

Contemporaneamente si asterranno dal lavoro anche i dipendenti dei servizi aeroportuali. Per questo Ryanair ha cancellato un numero enorme di tratte. «A causa di uno sciopero dei Controllori di Volo di 24 ore a partire dalle 00:00 di venerdi (21 Ottobre), siamo stati costretti, sfortunatamente, a cancellare oltre 600 voli da/per l’Italia. Tutti i 110,000 passeggeri Ryanair interessati sono stati notificati ed informati delle loro opzioni. Ryanair si scusa sinceramente con tutti i passeggeri i cui piani di viaggio sono stati ingiustamente impattati da questo sciopero dei Controllori di Volo Italiani».

Ita Airways prevede la cancellazione di oltre 200 voli nazionali e internazionali. La compagnia ha già attivato un piano straordinario per limitare i disagi. Sta infatti riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Il 20% riuscirà a volare nella stessa giornata del 21 ottobre. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita per viaggiare il 21 ottobre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario, potranno cambiare prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto.

Durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Ovvero: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Le motivazioni dello sciopero aereo

«Purtroppo dopo diversi incontri con i vertici di Enav, non sono emersi elementi sufficienti a dare risposte alle numerose problematiche che abbiamo posto ormai da mesi alla dirigenza». Nel dettaglio, «l’applicazione e l’evoluzione del piano industriale, l’adeguamento degli organici, l’organizzazione dei turni di lavoro, ma soprattutto la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto, sono tutti elementi importanti che attendono da troppo tempo una risposta. Per questo motivo porteremo avanti la nostra protesta anche con altre azioni future se si renderanno necessarie», hanno detto le sigle sindacali in una nota congiunta.