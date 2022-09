Sciopero aerei 1 ottobre 2022: fasce e orari e voli garantiti

Un nuovo sciopero degli aerei è in arrivo. Questa volta la data fissata è verso l’1 ottobre. Diverse compagnie aeree hanno scelto di cancellare anticipatamente i voli aerei che sarebbero dovuti avvenire proprio nel giorno dello sciopero. In base alla normativa europea 261/2004, in caso di sciopero deve essere la compagnia a offrire un volo sostitutivo, ma non sempre è così. Infatti, i passeggeri non hanno diritto a una compensazione in solido, ma deve scegliere un volo alternativo, pagarlo e poi ottenere un rimborso dalla compagnia.

Sciopero aerei, come funziona l’1 ottobre

«Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo» spiegano da Italia Rimborso. La compensazione è tra i 250 e i 600 euro, ma solo come rimborso spese per raggiungere la destinazione. Gli altri costi sono a carico del passeggero.

Per fortuna, l’ENAC mette sempre a disposizione le fasce orarie e le indicazioni per i voli garantiti, che si possono utilizzare per raggiungere la destinazione scelta nonostante i disagi, oppure per tornare nel Paese di origine.

Fasce orarie per i voli garantiti

I sindacati CISR, CNAL TRASPORTI, UILT, UIL, FILT, CGIL, USB e CUB prevedono uno sciopero di 24 ore dalle 00:01 alle 23:50 del giorno 1 ottobre. Invece, per gli interregionali, lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 13:01 alle 17:00, ma solo se il personale in sciopero fa parte di OST FILT-CGIL, UILT, UIL. Secondo l’ENAC, le fasce orarie per trovare comunque un volo sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, è importante conservare le ricevute che attestano i pagamenti extra eseguiti per via del disagio e procedere con la procedura di reclamo della compagnia aerea.