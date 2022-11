Sciopero 2 dicembre motivi, chi si ferma, orari e fasce di garanzia

Venerdì 2 dicembre è stato proclamato uno sciopero nazionale generale e intercategoriale unitario che coinvolgerà pubblici e privati compresi settori come scuola e sanità. Per questa ragione, i trasporti subiranno delle variazioni nelle principali città italiane.

I motivi per lo sciopero il prossimo 2 dicembre

I vari sindacati hanno spiegato i motivi dello sciopero del 2 dicembre. Sul sito del Cobas, è stato fatto un riassunto delle condizioni che i lavoratori chiedono, vale a dire il rinnovo dei contratti e l’adeguamento automatico dei salari al costo della vita «con recupero dell’inflazione reale». In aggiunta, vengono chiesti anche l’introduzione per la legge del salario minimo di 12 euro l’ora, interventi per bloccare e ridurre gli aumenti del costo di energia e dei beni primari e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

I sindacati hanno anche altre richieste ovvero il «blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito a disoccupati e sottoccupati. Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Fermare la controriforma della scuola e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati. Altre sigle aggiungono che è uno sciopero contro la guerra e il carovita». Lo sciopero di venerdì 2 dicembre comprenderà manifestazioni regionali e provinciali e presidi nelle principali città d’Italia.

Quali sono gli orari dello sciopero?

Il prossimo venerdì 2 dicembre, lo sciopero a Milano fermerà i mezzi ATM, dunque si fermano autobus, metropolitane e anche treni. Nel Lazio possono esserci possibili difficoltà, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, sulle linee di Atac, Cotral e Roma Tpl.

A Napoli si fermano i lavoratori di Anm, quelli della Linea 1 della metropolitana cittadina, delle funicolari e gli autisti di autobus. A Bologna, lo sciopero dei servizi automobilistici e filoviari Tper dura 24 ore, ma i veicoli rispetteranno le fasce di garanzia, cioè dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.