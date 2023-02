Sciopero venerdì 17 febbraio di bus, metro e treni: orari e fasce garantite

È stato emanato uno sciopero dei mezzi il 17 febbraio 2023. A quanto pare, i mezzi passeranno nelle fasce orario di punta ma lo sciopero proseguirà per gran parte della giornata nelle principali città italiane.

Lo sciopero del 17 febbraio a Milano e Roma

Nella città di Milano potrebbero scioperare tutti i mezzi Atm, con metropolitane, autobus e tram che potrebbero subire blocchi e cancellazioni. «Lo sciopero potrebbe interessare le linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio», ha informato la società condividendo una nota ufficiale. Quindi i mezzi passeranno nelle fasce orario da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre per tutto il resto della giornata potrebbero fermarsi. In questo modo, verrebbero garantite le fasce di punta.

Nella Capitale lo sciopero coinvolge Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. I mezzi a rischio sono autobus, metro, tram e ferrovie ex concesse, la Roma-Lido e la Roma-Viterbo, sono a rischio stop per 24 ore, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20.00 a fine turno. Il servizio verrà garantito nelle due fasce di punta, dall’inizio del servizio alle ore 8.30 e dalle 17 alle 20.

La situazione a Torino e in Emilia-Romagna

Lo sciopero del 17 febbraio interessa anche Torino. Nella città piemontese sono in programma due scioperi del trasporto pubblico locale. Il personale tecnico della metropolitana si fermerà per 4 ore, dalle 12 alle 16, mentre lo scioperò proclamato dal sindacato Usb durerà 24 ore. Le fasce di garanzia comunicate da Gtt per il servizio sono dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle 15. Lo stesso vale per Alessandria, il personale dell’Amag sciopera per 4 ore: dalle 8.30 alle 12.30.

In Emilia Romagna lo sciopero dei mezzi pubblici del trasporto locale nelle città di Bologna e Ferrara sarà di 24 ore, tuttavia si rispetteranno sempre le fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.