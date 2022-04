Scioperi maggio 2022: le date settore per settore

Sono diversi gli scioperi previsti per il mese di maggio 2022 e che potrebbero causare non pochi disagi soprattutto a chi si appresta a mettersi in viaggio: vediamo quali sono i principali e che settori riguardano, anticipando che il 20 avrà luogo uno sciopero generale che coinvolgerà sia pubblico che privato.

Scioperi a maggio 2022

Dal trasporto pubblico locale al personale aereo fino a quello del trasporto merci, gli ambiti in cui sono già stati proclamati scioperi per il prossimo mese sono i più differenti. Questo il calendario dei più importanti:

5 maggio 2022: sciopero nazionale ferroviario del personale di macchina della Mercitalia Rail, società pubblica parte del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce il servizio di trasporto merci e di logistica sia in Italia che in Europa. Lo stesso avrà luogo dalle ore 21 del 05/05 alle ore 21 del 06/05;

6 maggio 2022: sciopero del personale dell'azienda SEA che gestisce gli scali aerei milanesi di Malpensa e Linate della durata di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59. Nello stesso giorno è previsto uno sciopero anche per il personale dell' aeroporto di Roma Fiumicino di 4 ore (dalle 10 alle 14);

15 maggio 2022: sciopero del personale mobile ferroviario della società Trenord nella regione Lombardia. Della durata di 23 ore, si terrà dalle ore 3 del 15/05 alle ore 2 del 16/05;

18 maggio 2022: sciopero dei piloti della società low cost Vueling di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59;

20 maggio 2022: sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati organizzata dai CUB e sostenuto da numerose sigle sindacali;

30 maggio 2022: sciopero nazionale organizzato dalle principali sigle sindacali del personale addetto al trasporto pubblico. La durata sarà di 24 ore senza fasce orarie di garanzia (saranno garantiti solo i trasporti indispensabili come disabili e trasporto scolastico).

Sciopero generale 20 maggio 2022

La giornata da tenere maggiormente d’occhio è quella del 20, dove potrebbero verificarsi scioperi nei più diversi settori.

La proposta è partita dalla Confederazione Unitaria di Base e ha l’obiettivo di “fermare la guerra, l’economia di guerra e il governo della guerra“. Una mobilitazione per denunciare dunque l’aggravarsi della situazione politica ed economica causata dal proseguimento dei combattimenti in Ucraina.