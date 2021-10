Fratelli d’Italia: sì a una mozione unitaria di centrodestra per sciogliere Forza Nuova e formazioni eversive

Mentre procedono le indagini sugli scontri di Roma di sabato 9 ottobre e sull’assalto squadrista alla sede della Cgil e sono stati indagati quattro militanti di Forza Nuova dopo l’oscuramento del sito, sul piano politico continua la discussione sull’ipotesi di scioglimento del partito neofascita.

Scioglimento di Forza Nuova: fissata la discussione della mozione del Pd alla Camera

È stata fissata per il 20 ottobre a Montecitorio la discussione della mozione del Pd, presentata dalla capogruppo Debora Serracchiani, sullo scioglimento di Forza Nuova e delle organizzazioni neofasciste.

I gruppi @Deputatipd e @SenatoriPD hanno depositato mozione per chiedere un impegno chiaro al Governo, affinché sciolga Forza Nuova. La nostra Costituzione si fonda sulla pregiudiziale antifascista e non c’è spazio per movimenti eversivi di stampo fascista #Tg2Post @RaiDue pic.twitter.com/HsiaM05vTU — Debora Serracchiani (@serracchiani) October 11, 2021

Scioglimento di Forza Nuova e delle formazioni eversive: Fratelli d’Italia per il sì

Anche il centrodestra sta lavorando a una mozione unitaria per lo scioglimento di tutte le formazioni eversive che ricorrono alla violenza per la lotta politica. Non solo, quindi, Forza Nuova. Fratelli d’Italia, come ha annunciato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, «voterà sì». Rampelli lo ha ribadito in una intervista a 24 Mattino su Radio 24: «Siamo favorevoli anche se bisogna fare attenzione perché quando ci sono questi contenitori le persone che sono malintenzionate, come i dirigenti di Forza Nuova, siano maggiormente controllabili». «Penso», ha aggiunto, «che la magistratura, come la legge italiana prevede, abbia tutti gli strumenti per stabilire se una formazione debba essere sciolta o no, forse dovremmo affidarci alla magistratura perché esiste una legge che andrebbe rispettata. Il governo, in quanto tale, non credo abbia particolari strumenti per sciogliere Forza Nuova, c’è una mozione parlamentare, ci sarà una discussione, e noi abbiamo già detto che voteremo sì alla mozione, questo non ci toglie la libertà di giudizio su questo che per noi è un atto squisitamente propagandistico».

Rampelli di Fratelli d’Italia prende le distanze da Forza Nuova e dalle formazioni neofasciste

Rampelli ha anche preso le distanze da Forza Nuova e dalla galassia neofascista. «Noi non abbiamo mai avuto a che fare con loro. Basta guardare i simboli elettorali di Fn, di CasaPound e di altre formazioni di estrema destra: anzi, semmai queste hanno arrecato un disturbo a FdI. Quindi, non ci sono mai state relazioni: siamo sempre stati distinti e distanti».

Salvini: «Siamo a disposizione per un documento comune affinché metta fuori gioco tutti i movimenti eversivi di destra e di sinistra»

Dal canto suo Matteo Salvini sulla mozione Pd circa lo scioglimento di Fn ha commentato: «A parte il fatto che il pericolo fascista lo vede Letta con qualche parlamentare del Pd. Siamo a disposizione per un documento comune affinché metta fuori gioco tutti i movimenti eversivi di destra e di sinistra». Il segretario della Lega ha poi aggiunto: «Se si vuole fare un lavoro serio si metta fuori legge chiunque usi la violenza come azione politica. Se invece vogliamo fare campagna elettorale su Roma chiediamoci come mai Lamorgese non ha fermato questi che hanno fatto casino».

Silvio Berlusconi richiama il centrodestra all’unità sulla condanna per le violenze a Roma e Milano

Lunedì era stato Silvio Berlusconi a richiamare gli alleati all’unità. «Ho avuto un colloquio telefonico con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al centro la condanna per le violenze perpetrate a Roma come a Milano, di ogni colore, a danno del sindacato e delle forze dell’ordine e la necessità di una posizione – unitaria – del centrodestra», ha twittato il leader di Forza Italia.