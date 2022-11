Una scienziata veneziana di 33 anni è morta durante un’immersione

Una vera tragedia a Pantelleria, in località Scauri, una scienziata veneziana di 33 anni ha perso la vita. Si chiamava Alma Dal Co e per la sua perdita anche il governatore Luca Zaia ha espresso il suo cordoglio.

Cosa è successo alla scienziata veneziana

Alma Dal Co si trovava in barca per un’immersione nella zona di Scauri a Pantelleria insieme a un amico, un fiorentino da tempo sull’isola. I due hanno raggiunto una zona di mare con forti correnti e l’uomo si è tuffato essendo un esperto in questo campo. Dopo hanno deciso di spostarsi sotto la costa a Scauri, su un fondale profondo 10-12 metri. Qui si sono immersi insieme ma sott’acqua si sono separati. Una volta risalito in barca l’uomo non ha trovato la donna ed è iniziata la ricerca sui fondali dove ha scoperto il corpo.

Il corpo della scienziata veneziana è stato poi riportato a bordo della barca dall’uomo che ha subito attuato la tecnica di rianimazione. Tuttavia, è stato tutto inutile perché Alma aveva ormai perso la vita. La Guardia Costiera, con l’ausilio di un sub locale, ha recuperato le attrezzature della ragazza che erano rimaste sul fondale.

Le parole di Zaia per ricordare la giovane Alma Dal Co

«Sicuramente sarà ricordata come una giovane scienziata che aveva raccolto già importanti attestazioni a livello internazionale. Nel suo profilo si presentava sottolineando la sua provenienza da Venezia e riconosciamo in lei uno di quei giovani professionisti che hanno onorato la nostra Regione con il loro lavoro. Esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze ai familiari della dottoressa Alma Dal Co, provati da un così grande e improvviso dolore».

Queste sono le parole che Luca Zaia, governatore del Veneto, ha voluto esprimere per la perdita della giovane scienziata veneziana di 33 anni.