Courmayeur, sciatore freerider morto precipitando per 100 metri

Terribile tragedia nella località sciistica di Courmayeur, uno sciatore ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa 100 metri. La vittima è un francese, è caduto da un salto di roccia.

L’incidente a Courmayeur dello sciatore precipitato per 100 metri

Uno sciatore freerider di nazionalità francese ha perso la vita in un incidente nel territorio di Courmayeur. Stando alle informazioni riferite dai soccorritori, è caduto per 100 metri da un salto di roccia. L’incidente accaduto in tarda mattinata nella zona della Falaise du Serac, a quota 2.500 metri. L’uomo era salito in cima con la funivia del Monte Bianco Skyway. Sul luogo dell’incidente il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. La salma è stata recuperata e viene ora portata all’obitorio di Courmayeur. Sicuramente ci saranno aggiornamenti sul caso dopo che le autorità riusciranno ad acquisire più elementi per ricostruire con chiarezza la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente dopo quello della valanga in Valle d’Aosta

Quella di Courmayer è la seconda tragedia in pochi giorni avvenuta in località sciistiche. Infatti, i soccorsi hanno recuperato i corpi dei tre scialpinisti dispersi da ieri in seguito a una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Sono stati identificati come: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Le salme sono state portate in elicottero all’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe. La valanga si era staccata ieri pomeriggio nella zona di Tsanteleine, al confine con la Francia e le ricerche, sospese ieri sera, sono riprese questa mattina. La procura di Aosta ha aperto un’inchiesta sulla morte delle tre guide alpine. Tuttavia, in questo momento non si conoscono né le eventuali ipotesi di reato né se vi siano persone indagate.