Sci, Innerhofer contro il commentatore Rai De Chiesa: «Mi hai offeso chiamandomi fr…»

Sui social tiene banco lo scambio di battute tra il discesista della nazionale italiana Christof Innerhofer e il commentatore Rai Paolo De Chiesa. Quest’ultimo ha commentato su Instagram l’esclusione dell’atleta dalla squadra di discesa ai Mondiali di Courchevel Meribel, dopo la quale lo stesso Innerhofer avrebbe reagito male. Il commentatore ha spiegato le ragioni per cui, secondo lui, l’esclusione era legittima, chiamandolo anche «primadonna». E nei commenti l’azzurro avrebbe risposto raccontando di quando a Cortina De Chiesa lo avrebbe offeso definendolo «fr…». Un insulto omofobo incommentabile, poi smentito da De Chiesa.

De Chiesa su Innerhofer: «Le prime donne mi urtano»

Il commento social di De Chiesa non è piaciuto a Innerhofer. Il commentatore Rai in un reel ha dichiarato: «Caro bello, non funziona così, non c’era nessuna selezione. Le prove in cui sei stato primo e secondo contano come il due di picche. Innerhofer va forte in prova, forse per vanità personale, forse per motivi di sponsor, ma poi in gara i risultati non arrivano. Ai Mondiali è stato un elemento di disturbo, ha creato una tensione inopportuna, queste sceneggiate napoletane andavano cassate. Le primedonne mi urtano nello sport e nella vita». Nel post invece scriveva: «Ai Mondiali, scoppia il caso Innerhofer che, a torto, scatena polemiche e crea tensioni inopportune prima della discesa!».

La risposta di Innerhofer e la pace

Sembra che il discesista non abbia preso bene le parole del commentatore e abbia risposto con un commento (ora introvabile). Come rivela Repubblica, Innerhofer, oro iridato e 5 volte a podio tra Olimpiadi e Mondiali, ha scritto: «Adesso hai esagerato… a Cortina mi hai offeso dicendomi che sono un fr… e tu con i fr… non parli, una maleducazione così non l’avevo mai ricevuta. Qualcuno dei tuoi colleghi di RaiSport lo possono confermare. Io ho sempre avuto il massimo rispetto per te». De Chiesa ha poi risposto: «Io per te… ti ho sempre ammirato e sostenuto… pensa a quello che mi hai detto tu… di guardarmi le mie gare e di farmi etc etc… volgarità inaccettabile». E poi la pace. Proprio oggi in un altro reel il commentatore spiega: «Oggi ha avuto il migliore degli epiloghi! Pace fatta con Inner dopo i malintesi nel caos del parterre di Cortina, perché tra sportivi veri bastano pochi minuti per chiarire e tornare a stimarsi come sempre».