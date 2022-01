Schwarzenegger nei panni di Zeus, cosa c’è dietro

Arnold Schwarzenegger nei panni del dio greco per antonomasia, ovvero Zeus. L’immagine, accompagnata dall’annuncio “In arrivo a febbraio 2022”, è comparsa sui social dell’attore austriaco naturalizzato statunitense, mandando in visibilio i suoi tanti follower. Tutto fa pensare ad un nuovo progetto in arrivo. Ma di cosa si tratti, però, non è chiaro.

Schwarzenegger, le ipotesi dei fan

È alquanto improbabile, per non dire impossibile, che Arnold Schwarzenegger abbia recitato nel ruolo del dio della mitologia greca in un film o serie tv di cui non si è mai sentito parlare finora. In più, a febbraio non è prevista alcuna uscita del genere, né una premiere a Hollywood. Qualcuno nel settore lo avrebbe già spifferato, come accaduto in passato ad altri progetti prodotti in gran segreto, come 10 Cloverfield Lane. In molto hanno ipotizzato che l’immagine l’immagine possa essere il teaser di una pubblicità pensata per il prossimo Super Bowl LVI, in programma il prossimo 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, California, che decreterà il campione della National Football Association. A proposito, ancora non è noto quali saranno le franchigie in campo nella finale NFL, ma c’è enorme attesa per l’Half Time Show, che vedrà esibirsi Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar, tutti insieme.

Schwarzenegger, in arrivo il sequel de I gemelli

Sempre a proposito dell’immagine di Arnold Schwarzenegger versione Zeus, c’è anche chi sostiene che, molto semplicemente, l’interprete di Terminator e Predator abbia condiviso la simpatica creazione di un fan. Fatto sta che l’immagine è diventata rapidamente virale, scatenando enorme curiosità. Intanto, su Arnold Schwarzenegger una certezza c’è. L’ex governatore della California tornerà nel tanto atteso sequel di Twins, intitolato Triplets. Sono passati 34 anni dall’uscita al cinema de I gemelli, questo il titolo italiano della divertente commedia interpretata al fianco di Danny DeVito. Per molti anni si è parlato di un seguito, che finalmente arriverà: alla regia ancora Ivan Reitman, mentre nel ruolo del terzo improbabile gemello ci sarà Tracy Morgan. Le riprese sono iniziate nel corso di questo gennaio, a Boston.