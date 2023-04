Schumacher, il paese dov’è nato verrà raso al suolo: resterà solo la pista da kart

Il paese dove è nato il pilota leggendario Michael Schumacher verrà raso al suolo. Nel luogo resterà solo la pista da kart, infatti è stato deciso che il distretto di Manheim farà spazio a una miniera.

Il paese di Schumacher che verrà raso al suolo

Il distretto di Manheim, nella città di Kerpen, famoso per aver dato i natali al pluricampione di Formula 1 Michael Schumacher, farà spazio a una miniera per l’estrazione di lignite. I luoghi dell’infanzia dell’ex pilota della Ferrari, dove ha iniziato la sua carriera correndo sui kart, nella pista gestita dal padre Rolf, e dove ha vissuto nei primi anni con sua moglie Corinna, presto saranno eliminati. Gli escavatori sono in azione dall’anno scorso e dopo aver demolito le zone limitrofe, si sposteranno nel distretto di Manheim. Secondo la previsione della Bild già nei primi mesi del 2024 inizieranno i lavori. Resteranno in piedi la pista di kart «Erftlandring», la casa di Rolf e Elisabeth, i genitori di Michael, di recente ristrutturata da Ralf, il fratello di Michael, e la chiesa di Sant’Albano e Leonardo. Invece la casa dove Schumacher e Corinna si trasferirono in affitto, appena sposati, verrà demolita. «Ho colto l’occasione per riportare la casa dei miei genitori a com’era una volta. Una fattoria con tanti animali», ha spiegato Ralf Schumacher.

Il luogo da tempo è già un villaggio fantasma

Manheim era già da tempo un villaggio fantasma. Dei 1.700 abitanti che contava fino agli anni scorsi, ne sono rimasti solo 12, che a breve dovrebbero lasciare le proprie abitazioni. Gli altri abitanti lo hanno già fatto, accettando le ricche offerte della Rwe, la compagnia elettrica tedesca. Tuttavia, il circuito di kart resterà ancora in piedi per sostenere i giovani piloti tedeschi: «Sono contento che sia ancora lì. È stata nuovamente asfaltata. Cerchiamo così di sostenere i giovani piloti tedeschi» ha aggiunto Ralf.