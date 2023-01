Schumacher, le foto rubate sarebbero state scattate da «un caro amico»

La procura di Offenburg prova a fare chiarezza sulle famose foto scattate a Michael Schumacher di nascosto, tre anni dopo l’incidente del 29 dicembre 2013. La vicenda, quindi, risale a sei anni fa. Dopo il brutto incidente sugli sci, intorno alle condizioni del pilota si è alzato un vero e proprio muro che sembrava invalicabile. La famiglia ha provato a proteggerlo dai giornali, gli stessi che, però, si erano visti recapitare alcune fotografie del ferrarista, da pubblicare dopo il pagamento di un milione di euro. Tutte le testate europee a cui sono state proposte hanno respinto la richiesta. Oggi è la procura a tentare di fare chiarezza. Il responsabile è forse un «caro amico dell’epoca».

La procura: «L’autore una persona sconosciuta»

Per la procura di Offenburg, la stessa che si era occupata del caso dopo la denuncia della moglie di Michael Schumacher, il responsabile sarebbe «una persona sconosciuta, presumibilmente all’epoca caro amico del pilota». La ricostruzione durante le indagini, però, non ha portato all’identità del protagonista del gesto, che avrebbe commesso una «violazione della sua vita personale e della privacy» dell’ex celebre pilota. Le foto sarebbero state scattate durante una visita nella casa svizzera del tedesco, la villa di Gland dove ormai la famiglia Schumacher non vive più da tempo.

Come sta Schumacher: massimo riserbo

L’incidente di Michael Schumacher risale ormai a oltre 9 anni fa. Il 26 dicembre 2013 il campione di Formula 1, storico beniamino dei fan della Ferrari, a causa di una caduta sugli sci ha riportato un trauma cranico e un’emorragia cerebrale. Le sue condizioni attuali sembrano stabili, ma da sempre vige il massimo riserbo di chi vive con lui a Maiorca e di collaboratori e amici intimi che gli possono fare visita. Il 3 gennaio scorso Michael Schumacher ha compiuto 54 anni. «Buon compleanno al miglior papà di sempre, ti amo» ha scritto sui social il figlio Mick.