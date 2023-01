Schumacher compie 54 anni: gli auguri della Ferrari e del figlio

Schumacher supera il traguardo dei 54 anni. La Ferrari e il figlio gli fanno gli auguri sui social. Il campione è in riabilitazione per le conseguenze del coma di 9 anni fa. Il 29 dicembre 2013 a Meribel Schumacher era in vacanza con la famiglia, quando ebbe un terribile incidente sugli sci. I medici sono riusciti a ridurre il trauma cranico e l’emorragia cerebrale causati dall’incidente. Al momento dell’incidente, il pilota portava una telecamera con un’asta, la quale avrebbe perforato il cranio prima dello schianto sulle rocce.

Schumacher compie 54 anni: gli auguri del figlio e della Ferrari per il suo risveglio

«Con te nel giorno del tuo compleanno, Michael Schumacher» scrive la Ferrari sulle sue pagine social, ricordando il percorso di riabilitazione del campione. Un primo aggiornamento ci fu il 16 giugno 2014, quando il pilota di Formula 1 si risvegliò dal coma e fu dimesso dall’ospedale. Partì così la riabilitazione in una clinica privata di Losanna. Il 9 settembre 2014 ci fu un secondo bollettino, dove si annunciava il ritorno del pilota nella sua casa.

«L’affetto della nostra città per Schumi va oltre il valore del pilota e i trionfi in F1. È il suo essere campione dentro e fuori dall’abitacolo ad averci conquistato, con un garbo e una generosità entrati a tutti nel cuore. Auguri sinceri a Michael, nostro cittadino onorario: Maranello è sempre al suo fianco» scrive il sindaco di Maranello Luigi Zironi.

Massimo riserbo sulle condizioni del campione

«Buon compleanno al miglior papà di sempre, ti amo» ha scritto sui social il figlio Mick. Il giovane – che sta seguendo le orme del padre – ha anche una sorella, Gina Maria. Entrambi, con la mamma Corinna si occupano della salute del campione e mantengono il riserbo al riguardo.

Mick è oggi il terzo pilota della Mercedes. L’ultima vittoria di Schumacher resta il GP della Cina con la Ferrari il 1° ottobre 2006.