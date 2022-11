School of Mafia stasera su Rai2: trama, cast e curiosità

Alessandro Pondi dirige Nino Frassica e Paola Minaccioni in School of Mafia, in prima visione stasera 7 novembre alle 21.20 su Rai2. La trama si svolge fra New York e Palermo e ha inizio con la morte del boss della malavita americana. I suoi tre discendenti si riuniscono per decidere il destino della criminalità in America, ma si trovano in difficoltà quando scoprono che tutti i rispettivi figli non vogliono proseguire sulle orme dei padri. Decidono così di rapirli e inviarli in Italia, a Palermo, alla corte di uno dei più noti malavitosi del pianeta. Nel cast anche Tony Sperandeo e Gianfranco Gallo. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

School of Mafia, trama e cast del film stasera 7 novembre 2022 su Rai2

La mafia di New York è in grande subbuglio. È infatti morto Frankie Ghost (Tony Sperandeo), uno dei boss più influenti della città. Il futuro della malavita è in pericolo, tanto che gli altri tre capi criminali organizzano una riunione d’urgenza. Si tratta di Vito Masseria (Paolo Calabresi), Donato Cavallo (Emilio Solfrizzi) e Primo Di Maggio (Fabrizio Ferracane). Molto presto si rendono conto che il problema è ben più serio del previsto, in quanto i loro rispettivi tre figli non intendono proseguire sulla via del crimine. Tony Masseria (Michele Ragno) infatti insegna danza, Nick Di Maggio (Giuseppe Maggio) si è lanciato nel mondo della musica e Joe Cavallo (Guglielmo Poggi) ha persino scelto di entrare in polizia. Non resta che una sola scelta: rapirli dai rispettivi posti di lavoro e costringerli alla vita malavitosa.

I tre giovani rampolli mafiosi giungono così, contro la loro volontà, in Sicilia. Saranno ospiti del celebre Don Turi “u’ appicciaturi” (Nino Frassica), Padrino che nel mondo tutti temono e rispettano. Ne seguiranno una sorta di scuola criminale, sotto la supervisione di Salvo “Lo Svizzero” (Maurizio Lombardi) e della moglie del boss Carmela (Paola Minaccioni). Fra insegnamenti poco ortodossi ma senza dubbio esilaranti, i tre giovani cercheranno di imparare cosa significhi essere un boss della mala e cosa intendono essere in futuro. Il piano della criminalità americana sembra funzionare, ma molto presto rischierà di distruggere tutti i clan dalle fondamenta.

School of Mafia, qualche curiosità sul film stasera 7 novembre 2022 su Rai2

Il film in onda stasera su Rai2 rappresenta il terzo lavoro cinematografico del regista Alessandro Pondi. Il cineasta aveva infatti diretto nel 2017 Chi m’ha visto con Favino e Beppe Fiorello e due anni dopo Tutta un’altra vita con Brignano e Minaccioni, presente anche in questa pellicola. Il cast vanta poi anche volti noti per gli amanti di film e serie tv a sfondo mafioso. Presenti infatti Tony Sperandeo, celebre volto di Gaetano Badalamenti ne I cento passi e Gianfranco Gallo, interprete di Giovanni Avitabile in due stagioni di Gomorra. Seppur ambientato a New York e, per quanto riguarda l’Italia, in Sicilia, la troupe ha girato le scene esclusivamente in Salento. Location dei set sono stati infatti i paesi in provincia di Lecce Nardò, Otranto e Acquarica del Capo.