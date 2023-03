Schlein parla di droghe leggere: «Legalizzazione contrasta il crimine organizzato»

Uno dei temi principali del nuovo corso del Partito democratico, targato Elly Schlein, è quello legato alla legalizzazione delle droghe leggere. La nuova segretaria, che sta riportando i dem al centro della politica italiana, scalando posizioni nei sondaggi, sarà ospite nella serata del 21 marzo su Rai 2, nel programma Stasera c’è Cattelan. Sul web, però, già dal pomeriggio iniziano a circolare le prime anticipazioni e sembra che proprio l’apertura alla legalizzazione sia uno dei temi centrali di cui si è parlato con Schlein. Ma la segretaria ha parlato anche dell’impatto nel partito, della pressione delle aspettative e di calcio: «Da piccola ho tifato Milan, poi Juventus e ora simpatizzo Bologna».

Schlein sulle droghe leggere dimostra apertura

L’argomento principale, però, resta la legalizzazione delle droghe leggere. Schlein spiega perché è «favorevole»: «Penso che sarebbe un buon modo di contrastare le mafie e la criminalità organizzata, anche perché dove è stata fatta, negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo soprattutto per la fascia preadolescenziale ed è sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce il traffico di cannabis. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada». Poi ha parlato del peso delle aspettative: «La sento tutta l’ansia da prestazione, ma questo ci motiva a cercare di rimanere con i piedi ben saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno. Sapevamo quello che ci aspettava, una strada in salita e abbiamo messo le scarpe comode apposta. Sentiamo una grande responsabilità di costruire l’alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd».

Schlein sul calcio: «Tifavo Milan, poi ho capito di chi era»

Schlein ha poi parlato anche di calcio, stuzzicata da Cattelan: «Da piccola ho tifato Milan, poi Juventus e ora simpatizzo Bologna». Il conduttore poi chiede il motivo per cui ha deciso di cambiare squadra e lei risponde ironica: «Quando ho capito di chi era». L’allusione è all’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. La segretaria del Pd ha raccontato anche di aver giocato nella squadra parlamentare di calcio femminile: «Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport».