Schillaci: «Presto campagna per promuovere vaccini anti Covid e influenza»

Schillaci promette nuova campagna di vaccini anti Covid ed influenza

«La pandemia nella sua tragicità ha messo la salute al centro dell’agenda politica ma anche economica e sociale, e oggi superata la fase emergenziale dobbiamo guardare oltre e lavorare per risolvere le criticità strutturali che l’emergenza ha portato alla luce» continua il ministro. «(…) significa ridurre le disparità territoriali nell’erogazione dei servizi, diminuire i tempi di attesa per l’erogazione di molte prestazioni, potenziare la prevenzione, rafforzare e valorizzare il personale del Ssn anche alla luce del potenziamento dell’assistenza territoriale» aggiunge.

Le dichiarazioni arrivano mentre il ministro è in video collegamento a un evento a Roma, mentre era presente nella sede dell’incontro il sottosegretario Gemmato.

Cosa ha detto il ministro

«È importante che l’attenzione sulla salute resti alta e che le risorse siano adeguate per raggiungere i traguardi di efficienza, consapevoli del difficile momento che il Paese sta vivendo con la crisi energetica che mette in difficoltà famiglie e imprese. Vorrei che tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale che si sono sacrificati in questi 2 anni possano essere gratificati e poi agire sul Pnrr per trovare le soluzioni adeguate alle fragilità del sistema» conclude il ministro.

Le parole chiave del suo intervento sono: il nuovo Piano sull’antibiotico resistenza e il Piano nazionale vaccinale. Quest’ultimo ora deve cambiare per poter rispondere alle nuove esigenze legate alla pandemia.