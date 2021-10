Schilirò, la poliziotta no Green pass ai vertici del Cosap: beneficerà dello scudo sindacale

Il 25 settembre era salita sul palco di piazza San Giovanni a Roma, insieme ai ribelli del Green Pass, per urlare il suo “no” alla certificazione verde. Si era presentata come una normale cittadina, Alessandra Nunzia Schilirò, in realtà vicequestore: la sua storia aveva fatto il giro del web mentre lei, assolutamente non intenzionata a tornare sui suoi passi, era in attesa di essere sottoposta a sanzione disciplinare. Che non arriverà, grazie a uno stratagemma. Il sindacato di polizia Cosap ha infatti appena nominato Schilirò dirigente nazionale per le pari opportunità: visto che ai sindacalisti della polizia è consentito intervenire in manifestazioni politiche, la vicequestore potrà continuare a a muovere le sue invettive contro il Green Pass dal palco, senza incorrere in alcuna sanzione, magari a fianco (come è già successo) di militanti di Forza Nuova.

Schilirò, l’intervento a Non è l’Arena

«C’è chi mi considera una salvatrice della patria, un’eroina. Alcuni colleghi mi trattano invece come una terrorista. Ognuno dovrebbe essere libero di scegliere, come quando si sceglie se fare o meno un intervento di chirurgia estetica», aveva detto a Non è l’Arena la vicequestore Schilirò, commentando insieme a Massimo Giletti l’intervento di piazza San Giovanni. In cui, secondo la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, aveva rilasciato «dichiarazioni gravissime». Come questa: «Sì, è vero, esiste un virus pericolosissimo e potentissimo, che si chiama paura».

Schilirò, paladina No Green Pass

«Al Dirigente Sindacale vanno attribuite tutte le prerogative previste dalla normativa vigente», si può leggere nel comunicato della Segreteria Nazionale del Cosap. Subito dopo la manifestazione di Roma del 25 settembre scorso, il ministero dell’Interno aveva fatto sapere in via informale che Schilirò rischiava un’azione disciplinare, persino il licenziamento sosteneva qualcuno. E invece niente, a proteggerla sarà lo scudo sindacale. Diventata paladina del movimento “No Green Pass”, la poliziotta Alessandra Nunzia Schilirò è attesa alla manifestazione di oggi in piazza del Popolo.