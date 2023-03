Schianto tra due elicotteri in Kentucky: si temono nove morti

Uno schianto terribile, avvenuto nei cieli del Kentucky, ha coinvolto due elicotteri militari dell’esercito americano. Il governatore dello stato, Andy Beshear, ha commentato l’accaduto alla BBC dicendo che si tratta di «notizie difficili» con «le prime informazioni che parlano di un incidente in elicottero nel quale si prevedono vittime».

Schianto tra due elicotteri in Kentucky

Dai media locali si apprendono le prime informazioni secondo le quali «diverse persone sono morte quando alcuni elicotteri si sono schiantati nella contea di Trigg mercoledì notte». Gli affari pubblici di Fort Campbell hanno confermato che due elicotteri HH60 Blackhawk si sono schiantati durante una missione di addestramento di routine. Il comunicato stampa non ha fornito le generalità dei membri dell’equipaggio, ma ha affermato che il comando è attualmente concentrato sulla cura dei militari e sul supporto alle loro famiglie.

L’incidente è avvenuto tra Bobby Light Road e Lancaster Road intorno alle 21:35 con «condizioni meteorologiche che in quel momento sono erano segnalate serene con vento leggero o assente». Pare che un soldato dell’esercito americano sul posto abbia parlato di più morti che sarebbero stati confermati anche dal medico legale della contea di Trigg John Mark Vinson chiamato sulla scena. Intanto, i funzionari di Fort Campbell sono arrivati ​​sul posto circa un’ora dopo l’incidente per iniziare le indagini, mentre un testimone, che vive a circa mezzo miglio dal luogo dell’incidente, ha detto di aver sentito un colpo e due rimbombi.

Attivato il protocollo generale di investigazione

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di East Golden Pond che sono stati chiamati per aiutare a spegnere gli incendi sugli elicotteri. Il personale di emergenza stava concentrando i propri sforzi su tre aree tra Lancaster Road e Bobby Light Road. Come previsto in questi casi, è stato attivato il protocollo generale che autorizza le attività di una squadra investigativa sulla sicurezza, con sede a Fort Rucker, in Alabama, specializzata per indagare sugli incidenti che coinvolgono aerei militari.