Dallo schiaffo di Will Smith al processo Depp-Heard, i migliori momenti pop del 2022

Un altro anno sta per finire. Il 2022 è ormai quasi alle spalle, ma resterà nella memoria collettiva grazie ad alcuni significativi eventi globali. Lo ricorderemo per il ritorno della guerra in Europa, con l’invasione della Russia in Ucraina a febbraio, o per la più recente elezione di Giorgia Meloni, prima donna alla presidenza del Consiglio italiana. Senza dimenticare l’addio alla regina Elisabetta II, grande icona dell’ultimo secolo. Negli ultimi 12 mesi, però, numerosi momenti pop hanno colorato il gossip e lo showbiz mondiale. Dall’atteso esito del processo fra Johnny Depp e Amber Heard al documentario di Harry e Meghan su Netflix, ecco i migliori del 2022 a livello internazionale secondo Ap News.

I migliori momenti pop del 2022

Gennaio, i Golden Globes 2022 senza diretta e il boom di Wordle

Il 2022 si è aperto con un’inedita edizione dei Golden Globes senza diretta televisiva o streaming. Alla stregua di un evento privato, la Hollywood Foreign Press Association ha annunciato i vincitori tramite brevi tweet sui suoi canali ufficiali. La motivazione, piuttosto che nell’emergenza sanitaria, risiedeva forse nelle continue accuse di poca inclusione e nella mancanza di trasparenza per l’assegnazione dei premi. Il primo mese ha visto inoltre l’acquisizione da parte del New York Times del celebre gioco mobile Wordle, divenuto virale soprattutto nel mondo anglosassone durante la pandemia.

Febbraio, il libro di Britney Spears e il caso Gyllenhaal-Swift

Il mese di febbraio ha visto il ritorno sulle prime pagine di Britney Spears. La popstar, dopo la liberazione dalla tutela restrittiva di suo padre, ha annunciato di aver firmato un contratto da 15 milioni di dollari per un libro di memorie. A oggi però, come conferma Ap News, ancora non vi sono novità in merito. Accanto al ritiro di Tom Brady – poi ritrattato – e alla gravidanza di Rihanna, febbraio ha portato l’attenzione su Jake Gyllehaal e Taylor Swift. L’attore ha negato un suo coinvolgimento nel singolo All Too Well della popstar nel disco Red (Taylor’s Version). I fan avevano a lungo pensato che il testo parlasse della relazione fra le due celebrità nel lontano 2010.

Marzo, lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022 e il divorzio di Kim Kardashian

Marzo è stato invece il mese degli Oscar, che con l’edizione 2022 hanno riempito non soltanto le pagine di spettacolo. Oltre alle vittorie di CODA, primo progetto Apple a trionfare nella categoria principale, si ricorda l’ormai celebre schiaffo di Will Smith a Chris Rock dopo una battuta a suo avviso infelice sulla moglie Jada. Un evento su cui l’attore – tra l’altro vincitore della statuetta per la performance in King Richards – tornerà soltanto a fine anno. A marzo inoltre Kim Kardashian è diventata di nuovo single, divorziando dall’ex marito Ye, rapper prima noto come Kanye West. Inoltre, 40 giorni dopo il ritiro, il quarterback Tom Brady ha annunciato il suo ritorno a Tampa Bay.

Aprile, Elon Musk inizia l’acquisizione di Twitter

Pochi giorni fa ha dichiarato di essere pronto a dimettersi da Ceo di Twitter a seguito di un sondaggio pubblico. Eppure Elon Musk, magnate di Tesla e SpaceX, ha iniziato l’acquisto del social network soltanto lo scorso aprile, dichiarando di aver raggiunto un accordo da circa 44 miliardi di dollari. Un mese dopo gli Oscar, sono stati poi i Grammy Awards a dominare lo showbiz con il trionfo di Jon Batiste in ben cinque categorie. Ad annunciare le candidature anche i Maneskin, che nel 2023 concorreranno come “Best New Artist”.

Maggio, Kim Kardashian al Met Gala 2022 con l’abito di Marilyn Monroe

Nel quinto mese dell’anno è andato in scena il Met Gala, evento annuale del Metropolitan Museum of Art di New York che riunisce le più grandi celebrities del mondo. A dominare la scena è stata Kim Kardashian, che si è presentata con l’abito che Marilyn Monroe indossò per il compleanno di JFK nel 1962. Intanto le sale cinematografiche accoglievano Top Gun: Maverick, sequel con Tom Cruise capace di totalizzare ad oggi oltre 1.4 miliardi di dollari al botteghino mondiale. A livello musicale invece è stato il mese di Harry’s House, nuovo album dell’ex One Direction Harry Styles.

Giugno, Johnny Depp vince il processo contro l’ex moglie Amber Heard

Pagine e pagine di giornali e riviste, serie tv e documentari appositi oltre a inchieste dettagliate. La contesa fra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard ha tenuto banco per mesi, attirando le attenzioni dei fan che si sono schierati dalla parte dei loro beniamini. A giugno, la star di Pirati dei Caraibi ha vinto il processo in cui aveva accusato l’ex partner di diffamazione in merito agli abusi sessuali e domestici. L’intera vicenda si è conclusa pochi giorni fa, con l’annuncio di un accordo tra i due attori. In parallelo i coreani BTS hanno annunciato una pausa musicale della band per favorire alcuni progetti solisti.

Luglio, i fan acclamano il nuovo matrimonio fra Ben Affleck e J.Lo

«L’amore è bello, ma soprattutto si scopre che è paziente». Così Jennifer Lopez ha annunciato ai suoi 230 milioni di follower su Instagram il suo secondo matrimonio con Ben Affleck. Un vero ritorno di fiamma per i Bennifer, love story dei primi Anni 2000 che ha fatto sognare i fan di tutto il mondo. In estate è anche uscito il nuovo album di Beyoncé, Renaissance, il settimo nella carriera di Queen B. Al suo interno, il singolo Break My Soul.

Agosto, l’Italia dice addio a Piero Angela

Dopo la fine della relazione con Kanye West, annunciata a fine 2021 ma ufficializzata – come visto – solo nel marzo 2022, Kim Kardashian aveva intrapreso una storia con il comico Pete Davidson. Un rapporto privo di lieto fine, dato che i due hanno rotto dopo pochi mesi. Quanto alle serie tv, Netflix ha iniziato la produzione della quinta stagione di The Crown, che si concentra sul tormentato rapporto fra l’attuale re Carlo e Diana Spencer. L’Italia invece ha detto addio al grande Piero Angela, divulgatore scientifico che ha segnato la tv con Superquark.

Settembre, il ritiro di Serena Williams dopo lo US Open

La fine dell’estate si è aperta con una notizia scioccante nel mondo dello sport. La campionessa di tennis Serena Williams ha infatti appeso la racchetta al chiodo dopo una carriera di successi. Fra le più grandi atlete della sua generazione, ha vinto 23 titoli del Grande Slam, a una sola vittoria dal record di sempre di Margareth Court. Nel frattempo a Londra, il mondo intero ha detto addio alla regina Elisabetta II, morta l’8 settembre dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

Ottobre, Taylor Swift infrange innumerevoli record con Midnights

Nel mese di ottobre, il rapper ed ex marito di Kim Kardashian Ye ha scosso il mondo di Twitter con alcuni tweet antisemiti e razzisti, tanto da veder interrompere il suo accordo con Adidas. A livello musicale invece Taylor Swift ha fatto segnare numerosi record grazie al suo ultimo album Midnights. Progetto discografico più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno del debutto, ha occupato tutti i primi 10 posti della classifica di Billboard.

Novembre, l’arrivo al cinema di Black Panther

Dopo i record con Midnights, Taylor Swift ha annunciato il suo nuovo Era’s Tour nel Nord America. Il tilt il sito Ticketmaster, che ha ricevuto 14 milioni di richieste in un solo giorno. Secondo gli esperti americani, la popstar avrebbe riempito ben 700 stadi di calcio. Intanto nei cinema è arrivato Black Panther: Wakanda Forever, primo capitolo sul personaggio Marvel dopo la morte di Chadwick Boseman. Ottima la risposta al botteghino, tanto da abbattere il muro degli 800 milioni di dollari.

Dicembre, il documentario di Harry e Meghan e Avatar 2

Attualmente in tutte le sale del mondo, Avatar – La via dell’acqua ha ottenuto il plauso di critici e fan, tanto che supererà ben presto il miliardo al botteghino. Restando nel mondo dei lungometraggi, Will Smith è tornato dopo lo schiaffo agli Oscar con Emancipation in esclusiva su Apple Tv+. Streaming in prima pagina anche con Netflix e il documentario di Harry e Meghan, zeppo di rivelazioni scottanti sulla corona inglese. Fra questi anche novità sulle accuse di razzismo nei confronti della stessa miss Markle.