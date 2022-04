Schiaffo agli Oscar, Will Smith si è dimesso dall’Academy

Will Smith ha presentato le dimissioni dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences: è l’associazione che assegna gli Oscar e l’attore ne era membro, insieme a migliaia di colleghi. Lo ha annunciato lui stesso con un comunicato pubblicato su Variety, specificando di essere pronto ad accettare, dopo lo schiaffo a Chris Rock, «qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata».

Will Smith, cosa ha detto l’attore

«L’elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico a casa», ha dichiarato Will Smith. «Ho tradito la fiducia dell’Academy. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro lavoro straordinario». Com’è noto, l’attore è salito sul palco durante la notte degli Oscar e ha schiaffeggiato Chris Rock, dopo una battuta del comico sull’alopecia della moglie Jada Pinkett Smith.

Premiato come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in King Richard, Will Smith ha riconosciuto che il suo gesto ha “monopolizzato” la notte degli Oscar, oscurato la consegna delle stesse statuette: «Voglio riportare l’attenzione su coloro che la meritano e consentire all’Academy di tornare all’incredibile lavoro che svolge per supportare creatività e abilità artistica nei film». Ha poi aggiunto: « Il cambiamento richiede tempo e mi sto impegnando per assicurarmi di non permettere mai più alla violenza di prendere il sopravvento sulla ragione».

Will Smith, arresto sfiorato dopo lo schiaffo a Chris Rock

Il presidente dell’Academy, David Rubin, ha detto che accetta le dimissioni di Smith, specificando che l’associazione andrà avanti con i provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Già prima della decisione dell’attore, si parlava per lui di sospensione, espulsione o altre sanzioni. Come raccontato dal produttore dello show Will Packer, dopo lo schiaffo a Chris Rock dietro le quinte del Dolby Theatre si sono persino presentati degli agenti della polizia di Los Angeles, pronti ad arrestare Will Smith, ma a fermarli è stata la decisione del comico di non sporgere denuncia. A quel punto è stato chiesto all’attore poi premiato con l’Oscar di lasciare la cerimonia, ma si è rifiutato di farlo.