Scherzi a parte, stasera, domenica 10 ottobre 2021, Canale5: le vittime dello show condotto da Enrico Papi

Enrico Papi e il suo Scherzi a parte ritornano stasera, domenica 10 ottobre 2021, alle 21.30 su Canale 5. Dopo il successo delle quattro puntate precedenti, la quinta si preannuncia ricca di ospiti e di colpi di scena. Affiancato da un quartetto di showgirl composto da Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi, Carolina Stramare e Estefania Bernal, il conduttore presenterà una nuova serie di scherzi che, nel corso dell’estate, hanno coinvolto personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’informazione. Non mancheranno le candid camera alle persone comuni, orchestrate dalle vallette, e lo scherzo in diretta, messo in piedi e sviluppato nel corso della puntata con l’obiettivo di portare in studio il vip che ne sarà oggetto.

Domenica 10 ottobre alle 21:30 su Canale5 @EnricoPapi2 vi aspetta con una nuova puntata di #ScherziaParte pic.twitter.com/Ah5StNbOnf — Scherzi a Parte (@scherzi_parte) October 8, 2021

Scherzi a parte: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera alle 21.30 su Canale 5

Scherzi a parte: chi sono le vittime degli scherzi

Questa settimana, a cadere nel tranello della squadra di Scherzi a parte saranno 4 personaggi piuttosto noti. Nelle video-anticipazioni diffuse sui social ufficiali della trasmissione, la nuotatrice Federica Pellegrini appare, attonita, all’interno della sua automobile. Per scoprire cosa le è successo, basta sintonizzarsi su Canale5. Ma non è finita qui. Tra le vittime, figurano anche il bassista dei Pooh, Red Canzian, alle prese con una situazione assurda, probabilmente legata alla figlia Chiara, il cantante Memo Remigi, che dovrà misurarsi con problemi di pressione arteriosa e pastiglie e, infine, l’attrice Eleonora Giorgi, messa alla prova da una situazione in cui mantenere la calma sembra davvero un’impresa impossibile. Nessuno spoiler, invece, sul vip designato per essere il target dello scherzo in diretta. Dopo il comico Maurizio Battista che, nella scorsa puntata, è stato ricoperto di sangue finto e coinvolto nelle operazioni di soccorso di una donna incinta e sul punto di partorire, aleggia il mistero sul prossimo malcapitato. Cresce pure l’attesa per l’ultima puntata quando lo scherzo coinvolgerà tutti i personaggi presenti in studio.