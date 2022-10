Scherzi a parte stasera su Canale 5: vittime Gregoraci e Casella

Si chiude la 16esima di Scherzi a parte, anche quest’anno con la guida di Enrico Papi. Stasera 16 ottobre, alle 21.40 su Canale 5, nuovi vip del tutto ignari saranno vittime degli autori del programma. I malcapitati protagonisti della quinta puntata finiranno in situazioni surreali e tragicomiche, il più delle volte messe in piedi da loro amici o parenti. Dopo la trasmissione del filmato, la celebrità in questione farà capolino in studio dove, assieme al conduttore e ai suoi complici, rifletterà a mente fredda sugli avvenimenti. Rivelerà le reazioni avute a caldo, le emozioni più intime e le ipotesi prese in considerazione per contraccambiare. Vittime di oggi saranno Drusilla Gucci, Elisabetta Gregoraci, Giucas Casella e Deborah Compagnoni. La visione di Scherzi a parte sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Scherzi a parte, le vittime di stasera 16 ottobre 2022 su Canale 5

Prima vittima della quinta e ultima puntata di Scherzi a parte sarà Drusilla Gucci. Influencer da 232 mila follower su Instagram, è pronipote del fondatore del fondatore della celebre maison di moda. Stando alle anticipazioni rilasciate da Mediaset, la donna subirà uno scherzo durante una cena in ristorante. «Non è una cosa normale», le si sente dire nel video di presentazione dell’episodio mentre fissa una persona immobile di fronte a lei. Si tratterà di un’attrice della trasmissione, che farà di tutto per dare l’impressione di essere morta. Come reagirà Drusilla in una situazione così delicata? La puntata di Scherzi a parte inoltre vedrà fra i malcapitati protagonisti anche Elisabetta Gregoraci. In questo caso, la conduttrice di Battiti Live se la prenderà con una ragazza prima di chiedere l’ausilio di un dottore.

Vittima di Scherzi a parte sarà anche Giucas Casella. L’ex gieffino sarà messo alla prova con quella che, stando alle anticipazioni di Mediaset, sembra essere una caduta in una buca. Cosa lo ha spinto lì dentro e come mai non riuscirà ad uscire facilmente? Enrico Papi presenterà il video dello scherzo in studio, prima di spiegarne esecuzione ed esito. Infine, ultima vittima della 16esima stagione del programma sarà Deborah Compagnoni. La campionessa di sci crederà infatti di dover pagare un’ingente somma di denaro per via di un debito mai saldato. Uno degli attori di Scherzi a parte la incalzerà chiedendole di pagare una cifra che la donna però negherà di avere.