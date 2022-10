Scherzi a parte stasera su Canale 5: vittime Vento, Rettore e Ferrara

Quarto appuntamento con Scherzi a parte con la conduzione di Enrico Papi. Stasera 9 ottobre, alle 21.40 su Canale 5, gli autori del programma prenderanno di mira nuovi vip, del tutto ignari di cosa stia accadendo. I protagonisti infatti, spesso e volentieri con la complicità di amici e parenti, finiranno in situazioni ai limiti fra grottesco e surreale. Dopo la trasmissione del filmato, la celebrità in questione sbarcherà in studio dove, assieme al conduttore e ai suoi complici, rifletterà a mente fredda sugli avvenimenti. Sarà così possibile scoprire le emozioni provate e le ipotesi prese in considerazione per contraccambiare. Vittime di oggi saranno Simona Branchetti, Donatella Rettore, Flavia Vento e gli sportivi Ciro Ferrara e Marco Melandri. La visione di Scherzi a parte sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Scherzi a parte, gli scherzi e le vittime di stasera 9 ottobre 2022 su Canale 5

Fra le vittime della quarta puntata di Scherzi a parte ci sarà Donatella Rettore. La cantante di grandi successi memorabili sarà avvicinata da un finto agente di polizia. L’obiettivo è identificare la donna, dato che si trova vicino a un altro uomo (attore del programma) steso a terra per strada. Il comportamento dei due arriverà a innervosire l’artista a tal punto da spingerla a ricordare loro di avere di fronte «La Rettore, quella che canta Kobra». Protagonista, suo malgrado, della serata sarà anche Flavia Vento. Grazie alle anticipazioni già disponibili, è possibile vederla in acqua all’interno di un gommone rosa. Qualcuno le spara un finto colpo di pistola: cosa sarà successo alla showgirl?

Scherzi a parte coinvolgerà poi anche Simona Branchetti, conduttrice e giornalista del TG5. Quest’ultima si ritroverà in una stalla, alla presenza di un uomo in abiti da lavoro. A quanto si può intuire, dovrà cercare di giustificare un determinato comportamento del figlio non del tutto appropriato. Nello scherzo, ci sarà poi la complicità di Platinette. E ancora, vittime della trasmissione saranno gli sportivi Ciro Ferrara e Marco Melandri. L’ex calciatore di Napoli e Juventus dovrà vedersela con le richieste assidue ed esplicite di un uomo, mentre il pilota professionista del motomondiale sarà protagonista di alcuni gesti irruenti.