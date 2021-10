Scherzi a parte, questa sera, domenica 3 ottobre 2021, alle 21.30 su Canale 5: chi sono le vittime dello show condotto da Enrico Papi

Dopo il successo delle tre puntate precedenti, Scherzi a parte ritorna con il quarto appuntamento della stagione questa sera, domenica 3 ottobre 2021, alle 21.30 su Canale 5. Enrico Papi, affiancato da un quartetto di showgirl composto da Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi, Carolina Stramare e Estefania Bernal, presenterà una serie di scherzi che, nel corso dell’estate appena passata, hanno visto come protagonisti celebri personaggi del mondo della televisione, dello sport, dell’informazione e della musica. Tra le novità della trasmissione, ritornata sul piccolo schermo dopo tre anni di assenza, anche candid camera che coinvolgeranno persone comuni, orchestrate dalle co-conduttrici, e uno scherzo in diretta, messo in piedi e sviluppato nel corso del programma con l’obiettivo di portare in studio il vip che ne sarà oggetto.

Scherzi a parte: le anticipazioni sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.30

Scherzi a parte: chi sono le vittime degli scherzi di stasera

Secondo le anticipazioni diffuse in Rete, i target della quarta serata saranno il conduttore di Quarta Repubblica, il giornalista Nicola Porro nelle insolite vesti di tennista, l’influencer e conduttrice radiofonica Paola di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip e la scorsa estate alla guida Power Hits Estate 2021. E ancora l’attore Antonio Zequila, con tanto di querela minacciata al suo interlocutore, la showgirl Elisabetta Gregoraci, che si ritroverà la casa allagata, l’ex pugile Clemente Russo e il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Sulla vittima dello scherzo in diretta non è, ovviamente, trapelato nulla. Si vocifera, però, possa trattarsi di un uomo. Cresce l’attesa intanto per l’ultima puntata, in programma tra due settimane. Allora, infatti, pare andrà in scena uno scherzo che vedrà coinvolti tutti i membri del cast. Facendo un passo indietro, nella scorsa in molti hanno notato l’assenza di Massimo Giletti tra gli ospiti in studio.