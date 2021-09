Questa sera, 19 settembre 2021 su Canale 5, alle 21.15 torna Scherzi a Parte, arrivato alla sua seconda puntata, dopo il successo riscosso nel primo episodio andato in onda domenica scorsa. Il fortunato show, in onda la prima volta nel 1992, è ora condotto da Enrico Papi, di nuovo a Mediaset dopo aver collaborato negli ultimi anni con Tv8. La regia sarà di Roberto Cenci.

Scherzi a parte, cosa aspettarci nella nuova puntata

È lo stesso conduttore a dare qualche anticipazione. Una delle vittime del programma sarà la campionessa olimpica Federica Pellegrini. Complice nello scherzo a La Divina è il suo fidanzato. L’ex nuotatrice, a quanto pare, si è spaventata e infuriata parecchio: «Le abbiamo distrutto la macchina!» ha raccontato Enrico Papi.

Scherzi a parte, Vladimir Luxuria fra le vittime

Fra le celebrità che hanno reagito tra l’infuriato e lo spaventato c’è anche Vladimir Luxuria, a cui il programma ha dedicato lo scherzo più breve della trasmissione, interrotto da una chiamata alla polizia.

Scherzi a parte, Al Bano in mutande e Mario Giordano infuriato

Tra gli altri Vip incappati, loro malgrado, nel mirino del programma anche Al Bano e Mario Giordano. Il cantante di Cellino San Marco potrebbe apparire per la prima volta senza cappello e, letteralmente, in mutande. Il giornalista, invece, dovrà fare i conti con degli ospiti indesiderati in casa, una sorpresa molto poco gradita (com’è facile prevedere). Dulcis in fundo ci sarà anche Federica Panicucci, con uno scherzo definito dallo stesso conduttore del programma «atroce».

Scherzi a parte, chi ci sarà insieme ad Enrico Papi

Ad affiancare Enrico Papi nella conduzione di Scherzi a parte ci sarà, ad ogni puntata, una presentatrice d’eccezione: tra di loro troviamo nomi come Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia ma anche la ex Miss Italia Carolina Stramare, la ex Miss Mondo Argentina Estefania Bernal e l’influencer Antonella Fiordelisi.