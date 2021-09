Scherzi a parte, questa sera, 26 settembre 2021, alle 21.15 su Canale 5: chi sono le vittime dello show condotto da Enrico Papi

Questa sera, 26 settembre 2021 su Canale 5, alle 21.15. Scherzi a Parte. Tra i programmi comici che hanno fatto la storia della televisione italiana, è arrivato alla terza puntata. Il programma, in onda la prima volta nel 1992 e condotto da Enrico Papi, viene dall’ottimo riscontro della precedente puntata.

Scherzi a parte, cosa aspettarci nella nuova puntata

Tra gli scherzi più riusciti, e che verrà mandato in onda nella terza puntata, c’è quello al conduttore Massimo Giletti. Il conduttore Enrico Papi, ha commentato: «era così agitato, per la situazione paradossale in cui lo abbiamo messo, che non voleva firmare la liberatoria».

Scherzi a parte, le altre vittime della nuova puntata

Tra i Vip finiti nel mirino del programma, questa volta ci saranno: Elettra Lamborghini, Giorgio Mastrotta, Elenoire Casalegno e Rocco Siffredi.

Scherzi a parte, il format della puntata

Evidente il restyling fatto al programma, tornato sugli schermi delle televisioni italiane dopo una pausa durata tre anni. Rimane identica l’anima dello show, ma molte sono le novità introdotte. Durante il programma, come di consueto, Papi e il quartetto di co-conduttrici intratterranno i telespettatori e la platea in studio lanciando i filmati che ricostruiranno gli scherzi fatti ai vip designati. Tra le novità, però, ci sono le candid che coinvolgeranno persone comuni e lo scherzo in diretta, sviluppato nel corso della trasmissione. Arrivato quasi a metà, le puntate in totale saranno sei, cresce l’attesa per l’episodio finale, in cui avrà luogo la candid collettiva. A questa secondo le indiscrezioni parteciperà tutto il cast.

Scherzi a parte, chi ci sarà insieme ad Enrico Papi

Ad affiancare Enrico Papi nella conduzione di Scherzi a parte ci sarà, ad ogni puntata, una presentatrice d’eccezione. Tra di loro troviamo nomi come Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Anche la ex Miss Italia Carolina Stramare, la ex Miss Mondo Argentina Estefania Bernal e l’influencer Antonella Fiordelisi.