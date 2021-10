Continua il successo della nuova edizione di Scherzi a parte che ritorna stasera, domenica 17 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5 con l’ultima, attesissima puntata. Il conduttore Enrico Papi presenterà al pubblico una nuova serie di scherzi che vedranno protagonisti volti noti della tivù, del cinema e dello sport. Non mancheranno, ovviamente, le candid camera ai cosiddetti nip, alla gente comune, e l’ormai rinomato ‘scherzo in diretta’, sviluppato nel corso della serata con l’obiettivo di portare in studio la misteriosa vittima.

Scherzi a parte: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera 17 ottobre 2021 su Canale 5 alle 21.25

Scherzi a parte: le vittime degli scherzi

I target degli scherzi di questa settimana sono quattro. Si parte con Michele Cucuzza. L’ex conduttore de La vita in diretta si troverà a gestire un improbabile aperitivo durante il quale la proprietaria del locale si arrabbierà molto davanti al rifiuto di Cucuzza di assaggiare tutto quel che gli ha preparato. Si passerà, dunque, a Filippo Magnini, che dovrà vedersela con un guaio che riguarda il suo amato cane. Nella trappola di Scherzi a parte cadranno anche Martina Stella e Valeria Marini. Dai video diffusi sui canali social della trasmissione, la prima sembra impaurita da una situazione che la porterà quasi alle lacrime, mentre la seconda pare particolarmente innervosita dal suo interlocutore.

Scherzi a parte: chi sarà il protagonista dello ‘Scherzo in diretta’?

Dopo gli scherzi ‘live’ a Orietta Berti, Ciccio Graziani, Giulia Salemi, Maurizio Battista e Dayane Mello, chi finirà nelle grinfie della squadra di Scherzi a parte? Se l’apparente logica di alternare come vittime un uomo e una donna sarà confermata dai fatti, per la sesta puntata la vittima potrebbe essere un personaggio maschile. Lo scopriremo solo in diretta.

Scherzi a parte: gli ospiti della serata

A rallegrare l’atmosfera ci penserà un ricco parterre di ospiti in studio, tra cui Elettra Lamborghini, Romina Pierdomenico, showgirl e attuale compagna di Ezio Greggio e il quartetto di vallette, ormai presenza fissa dello show, composto da Elisabetta Gregoraci, Carolina Stramare, Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal.