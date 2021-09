Scherzi a parte, stasera 12 settembre 2021 su Canale 5 la nuova stagione, anticipazioni e vittime della prima puntata

Dopo tre anni di assenza dal piccolo schermo, Scherzi a parte ritorna su Canale 5 a grande richiesta del pubblico, con 6 puntate inedite. Nella nuova stagione, che parte stasera, domenica 12 settembre 2021, alle 21.20, il conduttore Enrico Papi presenterà una serie di irresistibili scherzi che, durante l’estate appena passata, hanno visto come protagonisti celebri personaggi della televisione, del cinema, dello sport e della musica. Ad affiancarlo, un quartetto di showgirl composto da Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi, Carolina Stramare e Estefania Bernal.

Sì, qui si inizia già a volare… ✈️ SAVE THE DATE 🗓 #EnricoPapi vi aspetta da domenica 12 settembre su #Canale5 con #Scherziaparte 🤩 pic.twitter.com/xYufxNQ0zY — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 3, 2021

Scherzi a parte: Le cose da sapere sulla prima puntata del programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.20

Scherzi a parte: Tutte le anticipazioni sulla nuova edizione

Nella prima delle 6 puntate della stagione, Papi e il quartetto di co-conduttrici intratterranno i telespettatori e la platea in studio lanciando i filmati che ricostruiranno gli scherzi fatti ai vip designati. Ma non è tutto. Il restyling dello show, infatti, ha portato con sé una serie di curiose novità: oltre alle candid che coinvolgeranno persone comuni, organizzate e messe in scena da Greograci, Fiordelisi, Stramare e Bernal, verrà introdotto anche lo scherzo in diretta, sviluppato nel corso della trasmissione e con l’obiettivo di portare in studio la celebrità che ne sarà oggetto. Nella puntata finale, spazio poi a una ‘candid collettiva’ alla quale prenderà parte tutto il cast. Dalle anticipazioni in giro per il web, il parterre delle vittime sembra parecchio variegato: da Al Bano a Dodi Battaglia, Orietta Berti, Paolo Del Debbio, Elenoire Casalegno, Mario Giordano, Elettra Lamborghini e Vladimir Luxuria, passando per Valeria Marini, Federica Panicucci, Nicola Porro, Rocco Siffredi e Martina Stella.

Scherzi a parte: Chi sono le vittime degli scherzi di stasera

Al momento, sono noti i nomi di quattro dei target della prima puntata di Scherzi a Parte. Si tratta dell’attrice Manuela Arcuri, della soubrette Antonella Elia, dell’attore e comico Andrea Roncato e dello chef Gianfranco Vissani.