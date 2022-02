Il Regno Unito continua a restituire meraviglie del mondo antico. Durante il lavoro per la HS2, linea ferroviaria che collegherà Londra e Birmingham, gli archeologi hanno fatto una scoperta eccezionale. Dalla terra sono emersi 40 scheletri decapitati di epoca romana, risalenti probabilmente al tardo impero. Secondo i ricercatori, si tratterebbe di una pratica di sepoltura riservata a criminali oppure emarginati. La scoperta è avvenuta a Fleet Marston, vicino Aylesbury nel sud dell’Inghilterra. I lavori hanno coinvolto per più di un anno un team di 50 archeologi del Copa, associazione britannica che lavora in collaborazione con gli scavi per la ferrovia. «Grazie al ritrovamento, possiamo dare una chiara caratterizzazione della vita in epoca romana», ha detto alla Cnn Richard Brown, a capo del Copa. «Siamo così in grado di riempire gli spazi vuoti sulla mappa del Buckinghamshire romano».

Nel cimitero romano sono stati portati alla luce oltre 400 scheletri

Il cimitero con gli scheletri decapitati si trova all’interno di un insediamento residenziale, probabilmente luogo di sosta per soldati e pellegrini in viaggio verso la vicina città di Alchester, nata sotto l’imperatore Claudio. L’ingente numero di sepolture – gli esperti ne hanno identificate 425 fra inumazione e cremazione – indica un continuo via vai di persone attraverso un’area commerciale e di transito molto frequentata per via della fiorente agricoltura. Particolarmente interessanti i 40 corpi decapitati, che presentavano il cranio accanto allo scheletro oppure fra le gambe. Si tratterebbe di una pratica riservata ai criminali e agli emarginati. Non è la prima volta che gli archeologi fanno ritrovamenti simili. Nel 2019 nel Suffolk un team della Archaeological Solutions trovò 17 scheletri decapitati a Great Whelnetham, vicino a Bury St. Edmunds.

«Tratteremo tutti i resti umani con massimo rispetto e dignità», ha dichiarato al Daily Mail Helen Weiss, responsabile del patrimonio durante i lavori di HS2. «Condivideremo tutte le scoperte con la comunità scientifica sia locale che internazionale». Nel corso degli scavi, gli archeologi hanno trovato anche 1200 monete oltre a vari accessori domestici come dadi da gioco, spille, campane e cucchiai. A sud dell’insediamento di Fleet Marston, i ricercatori hanno anche rinvenuto grandi recinti della prima età del ferro probabilmente utilizzati in agricoltura. Nella zona sono stati trovati anche i resti di una costruzione, probabilmente un essiccatoio di mais in pietra o un forno per il malto utilizzato per la produzione della birra.

HS2 #archaeology discoveries are revealing more about life in the #Roman town at Fleet Marston. As well as uncovering 425 burials, they included: 1,200 coins, weights, spoons, pins, brooches, dice, and bells, at the site near #Aylesbury. Learn more: https://t.co/SD2vHgeXVf pic.twitter.com/UjwmCSVLjY — HS2 Ltd (@HS2ltd) February 5, 2022

Non solo Fleet Marston, tutti i rinvenimenti durante i lavori della HS2

Gli scheletri e l’insediamento di Fleet Marston sono però solo l’ultima delle importanti scoperte fatte grazie ai lavori della linea ferroviaria HS2. Lo scorso gennaio gli archeologi avevano rinvenuto tracce di un’antica città romana a Chipping Warden, al confine tra Northamptonshire e Oxfordshire. Gli scavi hanno portato alla luce resti di un viale largo 10 metri, oltre ad abitazioni private ed edifici commerciali. In quell’occasione vennero trovate anche 300 monete e piccole bilance, una delle quali decorata con la figura femminile di una divinità. Nell’ottobre 2021, gli scavi della linea HS2 avevano portato alla luce invece una chiesa medievale nei pressi di Stoke Mandeville, nel Buckinghamshire. Vicino alla stazione di Euston, nel centro di Londra, il Saint James Garden nel 2019 aveva restituito 50 mila scheletri di un vecchio cimitero. Nello stesso periodo, a Birmingham ne erano stati dissotterrati altri 6500 risalenti al XVIII secolo.

LEGGI ANCHE: Il porto romano di Caligola scoperto vicino Amsterdam