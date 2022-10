Scarpinato-Bongiorno: scontro in Senato 20 anni dopo il processo Andreotti

Nuova edizione dello scontro Scarpinato-Bongiorno, 20 anni dopo il famoso processo a carico di Giulio Andreotti. In quell’occasione, Scarpinato era il pm mentre Bongiorno era l’avvocato del Presidente del Consiglio indagato per mafia. Oggi invece, Scarpinato è un senatore per il M5S mentre Bongiorno appartiene alla Lega di Matteo Salvini.

Scarpinato-Bongiorno: le parole del senatore M5S

Roberto Scarpinato, neo-senatore con il M5S ha voluto fare un primo intervento memorabile contro Giorgia Meloni e il suo nuovo governo. Infatti, Scarpinato ha affermato: «Signor presidente del Consiglio, il 22 ottobre scorso lei e i suoi ministri avete prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione. Molti indici inducono a dubitare che tale giuramento sia stato sorretto da una convinta e totale condivisione dei valori della Costituzione e dell’impianto antifascista e democratico che ne costituisce l’asse portante».

Dopo aver affermato ciò, Scarpinato ha preso di mira quel «neofascismo, che si è declinato anche nella costituzione di formazioni politiche, variamente denominate, che sin dai primi albori della Repubblica hanno chiamato a raccolta e coagulato tutte le forze più reazionarie del Paese per sabotare e sovvertire la Costituzione del 1948, anche con metodi violenti ed eversivi, non esitando ad allearsi in alcuni frangenti persino con la mafia».

La difesa del Centrodestra

A prendere la parola per fermare Scarpinato ci ha pensato Giulia Bongiorno. La senatrice ha detto: «Mai avrei immaginato 20 anni dopo di prendere la parola dopo il dottor Scarpinato. Conosco bene l’efficacia delle sue requisitorie». Evidentemente, il riferimento è chiaro e la senatrice ha voluto ricordare lo scontro Scarpinato-Bongiorno avvenuto 20 anni prima per il processo di Giulio Andreotti.

Sulle parole di Scarpinato si è espresso anche Maurizio Gasparri che ha detto: «Sconcertano le parole di Scarpinato al suo esordio in Senato». Infine, la premier Meloni si è difesa dalle parole del neo-senatore affermando: «Al senatore Scarpinato dovrei dire che mi dovrei stupire di un approccio così smaccatamente ideologico. Ma mi stupisce fino a un certo punto perchè l’effetto transfert che lei ha fatto tra neofascismo, stragi e sostenitori del presidenzialismo è emblematico del teorema di parte della magistratura, a cominciare dal depistaggio e dal primo giudizio sulla strage di via d’Amelio. E questo è tutto quello che ho da dire».