Quello tra Carrie Bradshaw e le scarpe è un sodalizio che è riuscito a sopravvivere a qualsiasi tempesta. La protagonista di Sex and the City vanta una collezione di calzature da fare invidia a chiunque e, nel recente reboot And Just Like That, il loro valore affettivo sembra essere ancora più presente. Soprattutto se si parla dei modelli della collezione Duchessa Gardini, un finto marchio di cui l’attrice e gli sceneggiatori si sono serviti per tenere nascosto fino alla fine un dettaglio decisamente importante. A disegnarle, infatti, non è stato uno stilista emergente o sconosciuto ma la stessa Sarah Jessica Parker che, com’è noto, quando non recita, pensa e realizza le creazioni della sua linea di scarpe omonima, lanciata sul mercato nel 2014.

Com’è nata la collezione Duchessa Giardini

«All’inizio non mi sembrava la soluzione ideale», ha spiegato l’attrice 56enne in un’intervista a Vogue America. «Nel mondo di Carrie non esiste la collezione SJP perché non esisto io. Non volevo dare l’impressione che stessi sfruttando l’opportunità per farmi pubblicità ma i costumisti mi hanno convinto». E così, dopo lunghe sessioni di brainstorming, ha integrato nel racconto anche un pezzo della sua identità imprenditoriale: «Sono diventate parte della narrazione e ci hanno aiutato a trasmettere un messaggio facendo a meno delle parole». Un claim che, sin dai primi episodi, ha attraversato lo show, rendendo molte delle calzature (e dei marchi) sfoggiati da Bradshaw veri e propri fashion statement. Dai sandali rossi Manolo Blahnik alle Louboutin rosa, abbiamo provato a selezionare le cinque paia di scarpe di Carrie che rimangono, ancora oggi, un grande evergreen.

Le cinque scarpe più belle di Carrie Bradshaw

1. Le Manolo Blahnik rosse, l’accessorio per cui rischiare la vita

O le scarpe o la vita. Davanti a un criminale che, armato di pistola, ha tentato di rubarle gli amati sandali Chaos rossi di Blahnik e la baguette Fendi tempestata di paillettes, Carrie è stata costretta a rinunciare a uno dei suoi accessori del cuore non senza fatica. I sandali, ancora in commercio, sono tra i modelli più richiesti della maison che, nonostante il prezzo stellare (circa 725 dollari), continua a mantenerli nel repertorio dei suoi bestseller. O a riproporli, soprattutto al target più giovane, in una versione leggermente rinnovata ma sempre fedele a quelle linee che li hanno resi un pezzo senza tempo.

2. Gli stivali Chanel vintage, corsi e ricorsi storici

Abbinati a una gonna di tulle e a un corsetto o a un comodo vestito in lana, gli stivali Chanel in bianco e nero sono stati uno dei pilastri dell’armadio dell’it girl per tutta la sesta stagione della serie. Momentaneamente non disponibili, sono ritornati sul piccolo schermo proprio grazie al sequel di Sex and the City che, nelle accurate operazioni di recupero di abiti e accessori vintage, ha permesso alla giornalista newyorchese di indossarli ancora una volta, a distanza di un ventennio. A giudicare dalle immagini, non hanno perso il loro fascino.

3. Le Mary Jane Manolo Blahnik, il sogno di Carrie

L’incontro tra Bradshaw e le Mary Jane blu firmate Manolo Blahnik è stata una vera e propria epifania. Mentre esplorava il reparto accessori di Vogue in uno degli episodi dello show, è rimasta completamente rapita da quelle scarpe che, per anni, erano state un riferimento di stile che poteva solo permettersi di ammirare sulle riviste di moda. Ancora in vendita al costo di 745 dollari, sono state uno dei tasselli del ritorno dello show designer alle origini, dopo un lungo periodo barocco ed esagerato. Ovviamente, nell’universo televisivo, non sono mai diventate di proprietà di Carrie ma indossarle anche solo per un attimo è stata, per lei, la realizzazione di un sogno.

4. Le Louboutin rosa, uno dei modelli più imitati

Tra i design più insoliti ed estrosi sfoggiati da Carrie spiccano, sicuramente, i Petal Sandals di Christian Louboutin, probabilmente uno degli articoli più costosi che Parker abbia mai indossato sul set (all’epoca avevano un valore di 995 dollari, oggi sono fuori produzione). Tra i protagonisti indiscussi della trama dell’episodio I Heart NY e di un appuntamento romantico mai andato in porto, sono stati oggetto di infiniti tentativi di replica. Soprattutto da parte delle aziende del circuito del fast fashion.

5. Le Manolo Blahnik blu elettrico, immortale evergreen

Ultime ma non per importanza, le storiche Hangisi di Manolo Blahnik hanno suggellato la storia d’amore tra Mr. Big e Carrie, sostituendo l’anello di fidanzamento, e sono ricomparse in scena in And Just Like That come se non fosse passato neppure un giorno dalla prima volta in cui le ha indossate. Realizzate da Blahnik ispirandosi alla famiglia Bonaparte e alla passione dei suoi membri per tutto quel che luccica, le décolleté di raso blu con, al centro, una sfarzosa fibbia gioiello, hanno battuto qualsiasi record di vendita negli anni e, per questo, rimangono ancora uno dei capisaldi della collezione.