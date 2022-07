Scarlett Johansson, vita e film dell’attrice di Match Point

Considerata una delle attrici più importanti di Hollywood, Scarlett Johansson è riuscita a entrare nel pantheon delle celebrità internazionali grazie al suo talento e alla sua bellezza: vediamo chi è e quali sono stati i suoi film più importanti.

Scarlett Johansson: biografia e inizi

Nata a New York il 22 novembre 1984, ha origini danesi e sin da piccola ha sognato di diventare attrice. Infatti, a quattro anni ha preso parte ad alcuni spot televisivi e negli anni successivi ha effettuato diversi provini. I primi successi li ha ottenuti a otto anni, quando ha calcato il palcoscenico della piece teatrale Sofistry in compagnia dell’attore Ethan Hawke.

La donna ha iniziato a farsi notare nel mondo del cinema nell’anno 1994, quando ha ottenuto piccole parti in diversi film come Genitori Cercasi, La Giusta Causa e Appuntamento col Ponte. Tuttavia, ha ottenuto la prima consacrazione con il film Lost in Translation di Sofia Coppola. Nello stesso periodo ha preso parte a diverse altre pellicole di successo come Una Canzone per Bobby Long e La Ragazza con l’Orecchino di Perle. Per la sua recitazione in questi film ha ricevuto una nomination ai Golden Globe, senza però riuscire a vincere il premio.

Scarlett Johansson: i film e il successo

Nel 2005 è arrivata la quarta candidatura grazie al film di Woody Allen Match Point. La Johansson è diventata la musa del regista per un periodo e ha recitato in altre sue opere come Scoop e Vicky Cristina Barcelona. Un ulteriore successo per la Johansson è arrivata nel 2012 recitando nel blockbuster The Avengers, dove ha interpretato il ruolo della supereroina Vedova Nera. Entrata nell’immaginario collettivo del pubblico come uno dei personaggi più amati del franchise, è rimasta anche nei successivi film come Captain America – The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Black Widow.

Nel 2020 ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar: la prima per il film Storia di un Matrimonio come miglior attrice protagonista, la seconda per il film Jojo Rabbit come miglior attrice non protagonista.