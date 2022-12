Scarlattina è allarme in UK: morti 6 bambini nell’ultimo mese

È allarme Scarlattina nel Regno Unito. Le infezioni per i più piccoli sono davvero tante e ci sono state sei morti nell’ultimo mese.

L’allarme Scarlattina nel Regno Unito

L’allarme Scarlattina è stato lanciato UK Health Security Agency che ha diramato una comunicazione diretta ai genitori. A questi ultimi infatti, si ricorda di prestare attenzione ai sintomi dell’infezione da Streptococco A che hanno già stroncato la vita di sei bambini del Regno Unito. Sembra proprio che le infezioni nell’ultimo mese siano aumentate a dismisura e per questa ragione la UK Health Security Agency ha esortato i genitori a cercare assistenza medica il prima possibile.

Per riconoscere la Scarlattina è importante ricordare che i sintomi più comuni sono infezioni cutanee, in particolare un improvviso rash cutaneo, mal di gola e forte febbre. Non bisogna andare nel panico però, perché la UKHSA ha anche informato i genitori che si può guarire nella maggior parte dei casi soltanto con una cura di antibiotici.

L’aumento delle infezioni nel Regno Unito

Solitamente, la Scarlattina toglie la vita a uno o due bambini durante la stagione invernale nel Regno Unito. Tuttavia, quest’anno le stime sono molto più alte, visto che sono morti già 6 bambini nell’ultimo mese, 5 in Inghilterra e 1 in Galles. Per questa ragione, le autorità stanno monitorando la situazione ed è scattato l’allarme.

Un altro indicatore che ha fatto scattare l’allarme è l’aumento dei casi in questo periodo. Infatti, nell’ultima settimana sono stati segnalati ben 851 casi di Scarlattina, un grandissimo aumento se si pensa che la media in questo periodo era di appena 186 casi. Insomma, gli organi competenti prestano la massima attenzione a questa situazione che potrebbe addirittura peggiorare nel prossimo futuro. Questo perché anche gli asintomatici possono trasmettere lo Streptococco A e ciò potrebbe aumentare la criticità della situazione.