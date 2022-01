Scarface, il palazzo della scena della motosega trasformato in una farmacia

Un tweet diventato virale ha mostrato ai fan del film Scarface una verità difficile da digerire. La location in cui è stata girata la celebre scena con Al Pacino minacciato da malviventi con una motosega, al 728 di Ocean Drive, a Miami, oggi è diventata una moderna farmacia. La notizia ha fatto il giro del mondo scatenando le reazioni dei fan, delusi dalla perdita dell’iconica palazzina mostrata all’interno di uno dei film simbolo della cinematografia anni ’80. «Il luogo della scena della motosega Scarface è stato trasformato in una farmacia CVS», scrive l’autrice non nascondendo una risata. In poche ore, oltre duecentomila like e decine di migliaia di re-tweet.

The Scarface chainsaw scene location got turned into a CVS lol pic.twitter.com/qUTe7wlXar — Alejandra (@sick__66) January 17, 2022

Scarface: una farmacia al posto di un palazzo simbolo

Nemmeno un film simbolo della cinematografia hollywoodiana ha salvato il palazzo su Ocean Drive a South Beach, a Miami, dal passare del tempo. E così dall’essere protagonista di una scena tra le più ricordate della pellicola con Al Pacino, quel palazzo è diventato una grande e moderna farmacia. Ristrutturato e trasformato rispetto come lo ricordano i fan di Scarface, adesso il palazzo mostra il suo lato più funzionale. Alla base, però, è stata apposta una targa in ricordo del lungometraggio. Sulla targa sono menzionati i principali membri del cast: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Mary Elizabeth Mastrantonio. Il ricordo della scena è comunque ancora vivo.

Scarface: la scena della motosega

Celebre la scena della motosega per cui tutti vanno a visitare quell’angolo di Ocean Drive. Tony Montana, il narcotrafficante protagonista del film Scarface, viene accerchiato all’interno dell’edificio dai nemici colombiani, uno dei quali munito della celebre arma. Il personaggio di Al Pacino sembra non avere scampo ma viene salvato proprio in extremis da alcuni alleati, in uno degli scontri più cruenti dei film sui gangster. Alcuni degli utenti che hanno commentato su Twitter hanno ricordato che prima di diventare una farmacia il palazzo è stato anche la sede di una celebre hamburgeria di nome Johnny Rocket, con tanto di ambientazioni che richiamavano il film.