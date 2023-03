Scardina, diminuito il dosaggio dei farmaci: i medici preparano il risveglio

Speranza per il pugile Daniele Scardina che è ricoverato dallo scorso 28 febbraio a causa di un malore accusato durante un allenamento. Encefalogramma ottimo, i medici hanno iniziato la diminuzione del dosaggio dei farmaci.

Il recupero di Daniele Scardina

Novità importanti per Daniele Scardina. Il pugile, soprannominato King Toretto, che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dopo un malore avvenuto al termine di una sessione di allenamento in una palestra di Buccinasco, ma ora sembrano esserci ottime notizie. Il suo manager Alessandro Cherchi ha detto: «È stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia». Inoltre ha aggiunto: «I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni». Ad ogni modo, nessuno sa quando il pugile potrà riaprire gli occhi. Solo allora si potranno comprendere gli eventuali danni neurologici che l’atleta ha subito.

Il malore, il messaggio del fratello e poi la speranza

L’intervento a Daniele Scardina è stato definito «complesso» ma «tempestivo e tecnicamente riuscito». L’operazione ha avuto una durata di oltre quattro ore e i medici al termine si erano detti moderatamente positivi, anche se Scardina è rimasto in coma e le sue condizioni erano state giudicate fin da subito gravissime: «Daniele aveva appena effettuato un allenamento normale, non specialmente impegnativo, uno di quelli che si fanno tutti i giorni. Non ha subito colpi duri o particolari, non è caduto né ha sbattuto la testa. Si è sentito male negli spogliatoi poco prima di entrare sotto la doccia ed è stato immediatamente soccorso dai presenti», erano state le parole del manager. Tantissimi erano stati i messaggi per King Toretto, partendo dal primo messaggio firmato dalla ex fidanzata, Diletta Leotta arrivando ai messaggi di amici e familiari, come quello emozionante del fratello. Adesso tutti hanno la speranza del possibile risveglio.