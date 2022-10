Per fortuna le corna reali di Danimarca ci fanno prendere fiato

«Parlare delle corna nella famiglia reale di Danimarca»: a prima vista sembra la risposta che vincerebbe il primo premio al concorso sul modo più rapido per farsi mandare a quel paese dalle persone serie. Ma sottoposti come siamo a un ininterrotto gancio destro-gancio sinistro di cattive notizie, una parentesi leggera è come l’intervallo fra un round e l’altro, quello in cui nel tuo angolo ti sfili il paradenti, bevi un sorso d’acqua, mentre il tuo allenatore ti dice che sei forte, che puoi farcela, e ti strappa un sorriso raccontandoti qualcosa di stupido e divertente. Tipo che il principe Joachim, il secondogenito della regina Margherita di Danimarca e sposato con la principessa Marie, sarebbe innamorato pazzo della cognata principessa Mary, moglie dell’erede al trono, principe Frederik, e per questo motivo la regina avrebbe tolto il titolo di principe ai quattro figli di Joachim. E tu, per quanto suonato dal gancio destro-gancio sinistro, o forse proprio perché suonato, non puoi fare a meno di trovare la cosa interessante.

I Windsor e i Grimaldi, ormai accasati, cedono il passo

Anche perché negli ultimi 50 anni nell’informazione c’è sempre stato un box dedicato al royal gossip, fino a poco tempo fa occupato in pianta stabile dalle peripezie amorose dei Windsor: fidanzamenti, sfidanzamenti, matrimoni, bisticci, adulteri e divorzi. Anzi, ci sono stati periodi, geopoliticamente arroventati quanto quelli che stiamo vivendo, in cui nel box si pigiavano i pettegolezzi sulla famiglia reale inglese e quelli sugli altrettanto irrequieti Grimaldi di Monaco. Ma il tempo passa per tutti. Oggi sia a Londra che a Montecarlo regnano coppie di mezza età sentimentalmente più o meno pacificate, i loro figli hanno a loro volta messo su famiglia e la trasgressione più piccante registrata dalle comari mediatiche è l’imprecazione contro una penna difettosa.

La Regina Margherita è una 82enne progressista e creativa

A riempire il vuoto lasciato dai rampolli della defunta Elisabetta e dagli scatenati principi di Monaco arriva il nordico casato degli Oldenburg-Glucksburg, sul trono di Danimarca dal lontano 1448 e imparentato con tutte le attuali teste coronate d’Europa. Bisogna dire che le monarchie scandinave hanno sempre brillato più per simpatia che per carismatico appeal: si tende a confonderle le une con le altre e sono note soprattutto per il fatto che i loro esponenti vanno in giro in bicicletta e hanno cominciato a sposare gente normale (hostess, personal trainer, addetti alle pubbliche relazioni) con parecchio anticipo sulle altre monarchie. L’82enne Margherita, attuale regina di Danimarca, non solo è considerata una delle regnanti più aperte e progressiste del mondo, ma è anche un’eccellente pittrice, scenografa e archeologa e una creativa a tutto campo: una sua foto diffusa dai social in cui sfoggiava un coloratissimo soprabito a fiori realizzato con le sue mani partendo da una tovaglia di tela cerata ha fatto della sovrana danese la role-model per tutte le signore appassionate di riciclo artistico.

Mancava solo il bullismo araldico

Il problema è che, a quanto sembra, in famiglia l’arte del riciclo si è estesa ai rapporti amorosi, e un figlio di Margherita, Joachim, anziché sostituire l’attuale (seconda) moglie Marie con una nuova, preferirebbe riutilizzarne una del parco-mogli degli Oldenburg-Glucksburg, Mary, che non solo è quasi omonima della consorte legittima ma fisicamente le somiglia parecchio. Molto pratico, molto ecologico, in una parola: molto scandinavo. Eppure, secondo la stampa specializzata, la pur tollerante regina Margherita non avrebbe approvato, tanto da manifestare il suo disappunto privando gli incolpevoli figli di Joachim del titolo di principi. Ora Nikolai, Felix, Henrik e Athena sono solo conti di Montpezat. Con immediate e drammatiche conseguenze: la piccola Athena, 10 anni, è stata bullizzata dai compagni di scuola, che, riferiscono i genitori, l’hanno presa in giro perché non è più principessa ma solo contessa (il bullismo araldico dev’essere una specialità delle scuole danesi).

Non c’è da scherzarci sopra: sotto il soprabito fatto con la tovaglia c’è una discendente dei Vichinghi, e la tresca familiare è di quelle che fra i suoi antenati sfociavano in faide alla Game of Thrones. Insomma, la casa reale danese ha tutte le carte in regola per intrattenerci in questi tempi bui, compresi due gnoccoloni come i principi, pardon, conti Nikolai e Felix (per dire: uno fa il modello per Gucci, l’altro sembra Harry Styles). Ma l’intervallo è finito, è già suonata la campana del prossimo round. Infiliamo di nuovo casco e paradenti al nostro morale e vediamo in quanti secondi l’attualità seria lo rimette al tappeto.