Scandalo coop di Salerno, De Luca indagato per corruzione

La bufera giudiziaria che si è abbattuta su Salerno non ha risparmiato Vincenzo De Luca. Il presidente della regione Campania è infatti indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sui rapporti tra l’amministrazione comunale e alcune cooperative sociali. Il governatore, sul quale la procura stava già facendo accertamenti, è stato raggiunto da un avviso di proroga delle indagini preliminari nella sede del Genio Civile, dove come ogni venerdì stava registrando la sua tribuna social. L’annuncio è arrivato da Massimo Giletti, conduttore di Non è l’Arena, programma di La7 che sta dedicando ampio spazio alla vicenda. Non è chiaro, però, se De Luca sia stato coinvolto dall’inchiesta principale oppure da qualche altro filone.

De Luca, le parole sulle proteste di Trieste

«Grazie agli irresponsabili la provincia di Trieste ha 800 contagiati, uno dei numeri più alti d’Italia, è una vergogna», ha detto il presidente della Regione Campania, puntando il dito contro la narrazione delle proteste nella città giuliana: «Alcune trasmissioni avevano bisogno di mettere sullo stesso piano il 99 per cento dei cittadini con qualche squinternato che andava a divertirsi. A Trieste cominciamo a chiudere qualche attività. Trieste è una città bellissima, cara a tutti gli italiani ma violentata da una massa di imbecilli». Poi, con una delle sue “immagini” (è pur sempre quello del lanciafiamme alle feste), ha commentato i disordini in città: «Siamo arrivati a sentire qualcuno che protestava perché le forze dell’ordine hanno usato gli idranti. La prossima volta gli daremo in dotazione i petali di rosa, coriandoli o rami e candele profumate. Obbligheremo le forze dell’ordine a farsi sballottare quando saranno nei cellulari, nei mezzi con i quali cercano di contrastare chi vìola la legge».

De Luca sulla terza dose di vaccino

Nella diretta social di venerdì 5 novembre, De Luca ha poi detto la sua sulla campagna vaccinale. «Mi permetto di dare un suggerimento ai concittadini: fate uno sforzo, non ascoltate nulla di quello che viene trasmesso da Roma, né autorità sanitarie, né esperti, né trasmissioni pollaio», ha dichiarato, lanciando poi una frecciata al commissario Figliuolo: «Noi procediamo ormai con la terza dose e lo facciamo contestualmente a persone anziani, immunodepressi e fragili, ma contestualmente mondo della scuola, forze dell’ordine e personale sanitario. Lo dico perché mi è capitato di sentire di nuovo di terza dose in base alle fasce di età».