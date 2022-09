Kyiv scambia Medvedchuk e 55 prigionieri russi con 215 soldati ucraini

Viktor Medvedchuk, oligarca e politico ucraino vicinissimo a Putin (il presidente russo è il padrino di una delle sue figlie, Darya, nata nel 2004) e 55 soldati russi sono stati scambiati con 215 militari ucraini compresi alcuni membri del battaglione Azov che difesero l’Azovstal di Mariupol. Lo hanno annunciato il servizio di sicurezza dell’Ucraina e il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak. Alla fine dunque Mosca ha accettato la proposta di Kyiv che aveva più volte rifiutato.

Consegnati all’Arabia Saudita 10 soldati stranieri in forze all’esercito ucraino

Nell’ambito dello scambio di prigionieri, sono stati inoltre riconsegnati 10 stranieri in forze all’esercito ucraino attraverso la mediazione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Si tratta di cinque cittadini britannici, due americani, un marocchino, uno svedese e un croato che ora si trovano in Arabia Saudita. Tra loro anche i britannici Sean Pinner e Aiden Eslin e il marocchino Brahim Saadoun. A giugno, un tribunale dell’autoproclamata repubblica di Donetsk li aveva condannati a morte come mercenari.

La mediazione di Erdogan per la liberazione dei comandanti del battaglione Azov

L’intelligence ucraina, lo SBU, ha sottolineato che lo scambio di Medvedchuck – arrestato il 12 aprile mentre era in fuga dai domiciliari con l’accusa di alto tradimento – non annullerà i processi a suo carico. Zelensky ha aggiunto che i cinque comandanti dell’Azov rimarranno in Turchia fino alla fine della guerra sotto la protezione di Recep Tayyp Erdogan. «Stiamo riportando a casa i nostri uomini. Questa è sicuramente una vittoria per il nostro Stato, per l’intera società», ha commentato Zelensky. «E, soprattutto, per 215 famiglie che potranno vedere i loro cari in sicurezza». Il presidente turco, a sua volta, ha ricordato che lo scambio di prigionieri tra Mosca e Kyiv è avvenuto con la mediazione di Ankara e rappresenta un passo importante verso la fine della guerra.

La parabola di Medvedchuck, l’uomo di Putin in Ucraina

Medvedchuk era uno degli uomini più influenti del Donbass, grazie ai suoi legami tra Kyiv e Mosca. Dopo la rivoluzione di Euromaidan e la fuga del filorusso Yanukovich, l’annessione russa della Crimea e l’avvio della guerra nel Donbass, Medvedchuk era riuscito a rimanere a galla grazie alle concessioni del nuovo presidente Petro Poroshenko, riuscendo a coagulare gli elettori filorussi attorno alla Piattaforma di opposizione, alle elezioni del 2019 secondo partito dell’Ucraina dopo Servitore del popolo. Con la vittoria di Zelensky le cose però sono cambiate. Dopo il primo anno alla Bankova, il presidente ucraino optò per colpire l’opposizione filorussa facente capo proprio a Medvedchuk che secondo alcune voci sarebbe stato l’uomo scelto da Putin per guidare un governo fantoccio a Kyiv dopo la caduta di Zelensky.